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財經
2024-02-22 14:30:00

恒生指數｜恒指公司：過去4次龍年正月皆錄正回報　有「正月效應」

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恒生指數｜恒指公司：過去4次龍年正月皆錄正回報　有「正月效應」

恒生指數｜恒指公司：過去4次龍年正月皆錄正回報　有「正月效應」

農曆新年後，港股首個交易日錄得紅盤高收後，恒生指數在龍年持續上漲，截至周三（21日）暫錄得4.8%升幅。恒指公司表示，經過兔年的疲弱表現後，投資者對往績強勁的龍年期望甚高，帶動市場氣氛改善，而恒指歷史數據顯示，龍年過去正月皆見上揚，平均升幅達7.9%，而港股亦的確出現「正月效應」的跡象。

恒生指數｜恒指公司稱過去4次龍年正月皆錄正回報，有「正月效應」。 恒生指數｜恒指公司稱過去4次龍年正月皆錄正回報，有「正月效應」。 恒生指數｜恒指公司稱過去4次龍年正月皆錄正回報，有「正月效應」。 恒生指數｜恒指公司稱過去4次龍年正月皆錄正回報，有「正月效應」。 恒生指數｜恒指公司稱過去4次龍年正月皆錄正回報，有「正月效應」。

過去4次龍年正月皆錄得正回報

恒指公司表示，歷史數據顯示，若正月錄得正回報，則整個農曆年同樣為正回報的概率高達83%，相反若恒指在正月下跌，全年下跌的概率則為 60%。整體而言，正月效應出現的概率約為72%。

而過去55年以來，恒指公司說，4次龍年均出現正月效應，自恒指於1969年11月推出以來，龍年是唯一一個生肖所有正月既有正回報，農曆年全年又有正回報，龍年正月平均回報為 7.9%（由5.8%至 10.9%），在12月生肖當中排行第3名。

兔年為正月表現最佳生肖

恒指公司指，兔年為正月表現最佳的生肖，平均升幅達10.4%，但此雙位數回報是由1975年高達30.9%的強勁正月回報所帶動，而恒指在過去5次兔年正月之中，有兩次下跌。

至於正月表現最差的生肖方面，與農曆年全年表現一樣，同樣是由蛇年垫底。恒指在過去4次蛇年正月均告下跌，跌幅介乎0.5%至6.2%，平均跌幅則為3.4%。

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此外，過去十個農曆年，正月表現只失效3次（2018、2019、2020），意味著十年內正月效應的概率達 70%。而恒指在最近 三個正月及農曆年全年均告下跌。

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