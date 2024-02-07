恒生指數｜恒指公司：過往4次龍年皆錄正回報　升幅達14%

過幾日後即將告別兔年迎接龍年，管理恒生指數的恒指公司發表報告指，歷史數據顯示，龍年在過往生肖週期中皆能錄得正回報，平均升幅更達14%。

恒指公司：過去4次龍年皆錄正回報

恒指於今年即將迎來55週年紀念，經過逾半世紀，港股市場已步入第五個生肖週期。截至周二（2024年2月6日）為止，恒指錄得近 27%的跌幅，為近年表現最差的農曆年， 以及歷來表現最差的兔年。

恒指公司表示，聯儲局利率與內地經濟前景的不確定性或會繼續影響市場氣氛，不過歷史數據反映的卻是另一個故事。過往55年來，恒指在4次龍年期間錄得14%的平均回報，在12生肖當中排行第7名，而雙位數升幅並非僅由一兩年的極高回報所造成。

恒指在過往4次龍年皆錄得正回報， 介乎最低0.5%至最高 33.4%。值得留意的是，在2012年龍年，由於全球主要中 央銀行放寬幣策帶動市場氣氛，恒指當年錄得15%升幅。