熱門搜尋:
垃圾徵費 保暖方法 Twins演唱會2024 香港足球 機管局債券 MIRROR演唱會2024 農曆新年2024 流感 日本地震 姜濤 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
財經
2024-01-23 16:15:00

恒生指數｜李兆波：港股或下試11000點　上半年樓價至少再跌3%

分享：

恒生指數｜李兆波：港股或下試11000點　樓市或再跌至少3%(資料圖片／林靄怡攝)

港股恒生指數周一（22日）收市跌穿15,000點關口，收報14,961點，是自2022年10月底以來，首次低於15,000點收市，周二（23日）「泵水」兩萬億救市，港股反彈。中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波接受《am730》訪問表示，恒指未見底，甚至可能下試11,000點。

李兆波評恒生指數、樓市及前景（am730製圖） 李兆波評恒生指數、樓市及前景（am730製圖） 李兆波評恒生指數、樓市及前景（am730製圖）

恒生指數或下試11000至12000點

李兆波分析恒指年初至今表現指出，影響港股因素涉及中港經濟數據及政治因素影響。他說，中國2023年全年GDP雖有增長，但增長率卻呈減速勢頭，內地有企業受政治制裁，致經濟發展受限，間接波及香港經濟。

而政治因素亦影響港股表現，李兆波指，美資持續流出內地及香港市場。《彭博》早前報道，聯邦退休儲蓄投資委員會表示，除了內地市場之外，還將排除其680億美元（約5,304億港元）國際基金對香港的投資，而美國政府對中國加大投資限制是做出這項決定的主要原因。

李兆波認為，恒生指數未來情況亦「不明朗」，加上目前港股市盈率低下，料港股「仲有得跌」，甚至有機會下試11,000至12,000點水平。

「有實力」才應考慮入市

樓市方面，李兆波稱，股市向下必然拖累樓市，上半年樓價料至少跌約3%至5%。對於應否此時入市，李兆波表示目前不是好時機，並建議「有實力」的買家才應考慮入市，如公務員等有穩定工作的市民，「買樓就等同畀人剝光豬，盞畀發展商、地產代理、銀行、政府賺
你錢。」

Ad Block

他續指，政府需著力使本港回復內地及國際中介人角色，否則或推出多少救市措施亦於事無補，「就算撤辣都幫唔到幾多」。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受