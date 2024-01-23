恒生指數｜李兆波：港股或下試11000點　上半年樓價至少再跌3%

恒生指數｜李兆波：港股或下試11000點 樓市或再跌至少3%(資料圖片／林靄怡攝)

港股恒生指數周一（22日）收市跌穿15,000點關口，收報14,961點，是自2022年10月底以來，首次低於15,000點收市，周二（23日）「泵水」兩萬億救市，港股反彈。中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波接受《am730》訪問表示，恒指未見底，甚至可能下試11,000點。

李兆波分析恒指年初至今表現指出，影響港股因素涉及中港經濟數據及政治因素影響。他說，中國2023年全年GDP雖有增長，但增長率卻呈減速勢頭，內地有企業受政治制裁，致經濟發展受限，間接波及香港經濟。

而政治因素亦影響港股表現，李兆波指，美資持續流出內地及香港市場。《彭博》早前報道，聯邦退休儲蓄投資委員會表示，除了內地市場之外，還將排除其680億美元（約5,304億港元）國際基金對香港的投資，而美國政府對中國加大投資限制是做出這項決定的主要原因。

李兆波認為，恒生指數未來情況亦「不明朗」，加上目前港股市盈率低下，料港股「仲有得跌」，甚至有機會下試11,000至12,000點水平。

「有實力」才應考慮入市

樓市方面，李兆波稱，股市向下必然拖累樓市，上半年樓價料至少跌約3%至5%。對於應否此時入市，李兆波表示目前不是好時機，並建議「有實力」的買家才應考慮入市，如公務員等有穩定工作的市民，「買樓就等同畀人剝光豬，盞畀發展商、地產代理、銀行、政府賺

你錢。」