恒生指數｜長和曾逆市反彈5%　港股半日轉跌27點(持續更新)

恒生指數上周四及周五累計跌逾1,000點後，今日(24日)輕微反彈高開59點，之後一度轉跌，反覆向下。恒指半日報23,662點，報27點，大市成交1,274億元；國企指數報8,740點，微跌1.7點；科指報5,627點，跌12點或0.21%。

長實微彈0.1元 快手跌逾3% 【12:15更新】長和創辦人李嘉誠次子李澤楷周日在北京與總理李強等人大合照，長和今早股價最多反彈5%，高見45.5元，中午續逆市升3.5%，報44.75元，半日成交5.88億。同系的長實(1113)反彈0.1元或0.32%，報31.8元。 科技股漲跌不一，快手(1024)跌3.2%；美團(3690)績後半日跌近3%，報162.6元；騰訊(700)跌3元，報508.5元；阿里巴巴(9988)跌市升0.7元，報131.4元；京東(9618)升1元。

比亞迪(1211)績前升0.45元，報372.45元。 紫金礦業(2899)漲4.86%，是半日升幅最大的藍籌；新東方(9901)跌3.87%，是半日跌幅最多的藍籌。 美團績後跌逾4% 比亞迪績前升 【10:10更新】陷入擬售巴拿馬等海外港口爭議的長和(001)，股價今日反彈逾3%，報44.8元，成交額4.45億。消息方面，長和創辦人李嘉誠次子、電訊盈科(港交所：008)主席李澤楷周日在北京出席論壇，並與總理李強等人大合照。同系長實(1113)反彈0.05元，報31.75元。 科技股普跌，騰訊(700)跌2元，報509元；阿里巴巴(9988)升0.8元，報131.6元；美團(3690)上季多賺1.2倍略遜預期，股價跌逾4%或7元，報160.6元；京東(9618)升1.3元，報164.2元。小米反彈1.7元，報56.4元。

比亞迪(1211)被歐盟調查，績前升1.2元，股價反彈393元。 滙豐(005)升0.3元，報88.9元；友邦(1299)跌近1元或1.57%；港交所(3988)跌1元，報360元。 (以上資料僅作參考，股價請以實時公布為準，本文並非作投資及買賣建議。)