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財經
2025-03-12 11:07:00

恒生指數｜「東升西降」未完？港股初段升逾百點　「金舖愛馬仕」曾逼近800元(持續更新)

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老鋪黃金今日一度大漲15%，逼近800港元。(投資推廣署)

老鋪黃金今日一度大漲15%，逼近800港元。(投資推廣署)

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美國關稅戰反覆不定，美股連日急跌，相比之下，港股近日表現相對穩健。恒生指數今日(12日)高開77點，報23,859點，成交44.2億，初段一度升120點，再度挑戰24,000點關口。截止發稿，恒指最新報23,793點，升11點，大市成交1,097億元。國指報8,766點，升9點；科指報5960點，微跌4點。

新能源車股造好  蜜雪倒跌逾4%

【11:00更新】被譽為「金舖愛馬仕」的老鋪黃金(6181)初段升超15%，股價逼近800元，報798元，再創上市以來新高，市值一度突破1,300億港元，該股年內累漲超200%，較發行價40.5元升逾18倍，穩坐港股最貴黃金股的寶座。老鋪黃金最新升0.4%，報696元。

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蜜雪集團(2097)一度高見448元後回落，最新跌逾4%，報402元。

重磅股方面，騰訊(700)最新跌3元，報514.5元；阿里巴巴(9988)旗下通義千問與AI代理Manus達成戰略合作，股價升逾1%，報136元；美團(3690)及京東(9618)跌約1%，分別報170.2元及158.2元。

新能源車股造好，比亞迪(1211)完成配售H股，股價升近3%，報360.6元；小鵬(9868)升近1%，報98.3元，消息面指其正式進入波蘭、瑞士、捷克和斯洛伐克市場。

蔚來(9866)升近一成；理想(2015)升近2%；吉利(175)升逾2%。小米(1810)則回吐1.6%，報53元。 

(以上資料僅作參考，股價請以實時公布為準，本文並非作任何投資或買賣建議。)

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