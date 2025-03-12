恒生指數｜「東升西降」未完？港股初段升逾百點　「金舖愛馬仕」曾逼近800元(持續更新)

新能源車股造好 蜜雪倒跌逾4%

【11:00更新】被譽為「金舖愛馬仕」的老鋪黃金(6181)初段升超15%，股價逼近800元，報798元，再創上市以來新高，市值一度突破1,300億港元，該股年內累漲超200%，較發行價40.5元升逾18倍，穩坐港股最貴黃金股的寶座。老鋪黃金最新升0.4%，報696元。