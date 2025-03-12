恒生指數｜「東升西降」未完？港股半日跌158點　「金舖愛馬仕」曾逼近800元(持續更新)

騰訊(700)跌逾1%，報511.5元；阿里巴巴(9988)逆市升逾1%，報135.3元；美團(3690)及小米均跌逾2%；京東(9618)跌近2%，報157.2元。

蜜雪集團(2097)一度高見448元後回落，半日跌近4%，報403.8元。

新能源車股造好，比亞迪(1211)升逾2%，報358元；小鵬汽車(9868)升0.45元；蔚來(9866)升近8%，報41.05元；理想(2015)升0.9元；吉利(175)升逾1%，報17.5元。

新奧能源(2688)升逾2%，報53.6元，是半日升幅最大藍籌。 聯想(992)跌近5%，報11.9元，是半日跌幅最大藍籌。

新能源車股造好 蜜雪倒跌逾4%

【11:00更新】被譽為「金舖愛馬仕」的老鋪黃金(6181)初段升超15%，股價逼近800元，報798元，再創上市以來新高，市值一度突破1,300億港元，該股年內累漲超200%，較發行價40.5元升逾18倍，穩坐港股最貴黃金股的寶座。老鋪黃金最新升0.4%，報696元。