恒生指數｜港股三連跌收挫246點　內房物管股受壓

恒指低開53點，報18,423點；國指低開26點，報6,531點；科指升1%，報3,803點。
【17:15更新】
港股連續三日下跌，恒生指數最多跌逾310點，收市報18,230點，跌246點，主板成交約1,255億；科指跌逾0.3%，收市報3,752點。
內房及物管股受壓，萬科（2202）跌約4%；龍湖（960）及潤地（1109）均跌逾3%；融創中國（1918）跌近7%。
本地地產股同樣受壓，信置（083）跌近3%，恒隆地產（101）跌逾2%；新世界（017）跌逾1%。
【13:14更新】
恒生指數午後初段跌245點，報18,231點；科指跌0.55%，報3,744點。
第四範式（6682）績後逆市造好，升近兩成。
中芯（981）升逾3%；華虹半導體（1347）升近4%。
【12:10更新】
恒生指數半日跌224點，報18,252點，半日成交619.6億；科指跌0.4%，報3,751點。
港交所（388）受大市回調影響，跌逾2%。
領展（823）昨日公布業績，績後回吐逾2%。
芯片相關股逆市造好，中芯（981）升逾4%
ATM跌0.6%至2%。
【10:40更新】
恒生指數現跌139點，報18,337點；科指跌0.13%，報3,760點。
科網股再跌，阿里巴巴（9988）跌0.5%；騰訊（700）跌0.3%。
比亞迪（1211）再升逾1%。
領展（823）回吐逾2%。