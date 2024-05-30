熱門搜尋:
47人初選案 端午節2024 垃圾徵費 機票優惠 多啦A夢 李龍基 東張西望 九龍城寨之圍城 THE HADDON One Wood Road 劉俊謙 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 歐洲國家盃 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
財經
2024-05-30 17:16:00

恒生指數｜港股三連跌收挫246點　內房物管股受壓

分享：
港股

在市場未有進一步利好消息下，預料港股暫時只會是橫行上落市。(資料圖片)

恒指低開53點，報18,423點；國指低開26點，報6,531點；科指升1%，報3,803點。

【17:15更新】

港股連續三日下跌，恒生指數最多跌逾310點，收市報18,230點，跌246點，主板成交約1,255億；科指跌逾0.3%，收市報3,752點。

內房及物管股受壓，萬科（2202）跌約4%；龍湖（960）及潤地（1109）均跌逾3%；融創中國（1918）跌近7%。

本地地產股同樣受壓，信置（083）跌近3%，恒隆地產（101）跌逾2%；新世界（017）跌逾1%。

【13:14更新】

恒生指數午後初段跌245點，報18,231點；科指跌0.55%，報3,744點。

第四範式（6682）績後逆市造好，升近兩成。

中芯（981）升逾3%；華虹半導體（1347）升近4%。

全球最佳航空公司排名2024｜國泰排第幾？邊間第一？（am730製圖） 全球最佳航空公司排名2024｜維珍澳洲/大西洋第10名（am730製圖） 全球最佳航空公司排名2024｜澳洲航空第9名（am730製圖） 全球最佳航空公司排名2024｜阿提哈德航空第8名（am730製圖） 全球最佳航空公司排名2024｜全日空第7名（am730製圖） 全球最佳航空公司排名2024｜法航/荷航第6名（am730製圖） 全球最佳航空公司排名2024｜阿聯酋航空第5名（am730製圖） 全球最佳航空公司排名2024｜新西蘭航空第4名（am730製圖） 全球最佳航空公司排名2024｜國泰航空第3名（am730製圖） 全球最佳航空公司排名2024｜大韓航空第2名（am730製圖） 全球最佳航空公司排名2024｜卡塔爾航空第1名（am730製圖） 全球最佳航空公司排名2024｜前25名（am730製圖）

【12:10更新】

恒生指數半日跌224點，報18,252點，半日成交619.6億；科指跌0.4%，報3,751點。

港交所（388）受大市回調影響，跌逾2%。

領展（823）昨日公布業績，績後回吐逾2%。

芯片相關股逆市造好，中芯（981）升逾4%

ATM跌0.6%至2%。

【10:40更新】

恒生指數現跌139點，報18,337點；科指跌0.13%，報3,760點。

科網股再跌，阿里巴巴（9988）跌0.5%；騰訊（700）跌0.3%。

比亞迪（1211）再升逾1%。

領展（823）回吐逾2%。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受