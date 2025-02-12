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財經
2025-02-12 15:30:00

恒生指數｜港股下午升逾500點　內房股大升　據報中央擬為萬科解決資金缺口(持續更新)

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恒生指數下午擴大升幅至500點。(資料圖片)

恒生指數下午擴大升幅至500點。(資料圖片)

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恒生指數踏入蛇年氣勢如虹，港股今日(12日)高開231點後持續向上，下午升幅進一度擴大至500萬，高見21,836點，暫時成交逾2,400億元。科指升2.3%或119點，報5,260點；國指升逾2%或193點，報8,037點。

內房股上漲   融信中國漲超逾兩成 

【15:15更新】港股內房股午後持續飆升！融信中國(3301)大漲超21%，融創中國(1918)漲近18%，萬科企業(2202)漲近17%，旭輝控股集團(884)、遠洋集團(3377)、富力地產(2277)均漲超10%。據《彭博》報道，中央準備為萬科解決500億元資金缺口。

傳蘋果已選擇阿里巴巴(9988)，為其中國的iPhone開發人工智能(AI)功能，阿里巴巴全日股價造好，暫升近8%，高見113.9元。

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騰訊(700)升逾3%，報443元；小米(1810)再升逾3%，股價一度再破頂，高見44.55元；美團(3690)逆市跌逾4%，報154.6元；京東(9618)跌逾2%，報3.3元。

發布「天神之眼」智駕系統的比亞迪(1211)升逾7%，報351元；比亞迪電子(285)升逾8%，報59.75元。

吉利反彈升逾6%，報16.94元。

(以上數據僅作參考，數字請以實時公布為準，本文並非作任何買賣或投資建議。)

預防食物中毒，市民在外進食時應注意事項。(am730製圖) 預防食物中毒，市民在外進食時應注意事項。(am730製圖) 預防食物中毒，市民在外進食時應注意事項。(am730製圖) 預防食物中毒，市民在外進食時應注意事項。(am730製圖) 預防食物中毒，市民在外進食時應注意事項。(am730製圖) 預防食物中毒，市民在外進食時應注意事項。(am730製圖)

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