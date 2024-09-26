恒生指數｜港股下午漲逾700點　創去年8月以來高位 (持續更新)

臨近國慶75周年，中央出動「連環拳」救市，港股連日飇升，恒生指數今日(26日)再延續昨日升續。港股高開173點、報19,302點後，不斷反覆上揚，到下午最新升601點或3.1%，報19,737點，突破5月時創下的19,706點，屬今年內新高。國企指數升244點或3.61%，報7,009點；科技指數升223點或5.6%，報4,147報。主板成交暫時1,669億。
主板成交逾2285億
到下午2時55分，恒生指數升逾700點，高見高19,835點，為去年8年初以來高位，主板成交暫時逾2,285億。
上海發5億人民幣消費券 海底撈漲16%
【13:55更新】重磅科技股合力撐市，騰訊(700)升4.2%或17元，報422.4元；阿里巴巴(9988)升7.17%或6.5元，報97.85元；美團(3690)升6%或8.7元，報150元；京東(9618)升9%或11.2元，報137元；小米集團(1810)升1.7%或0.35元，報20.9元。
上海將發5億人民幣消費券，涵蓋餐飲、住宿、電影、體育等4個領域，內需消費股受捧，海底撈(6862)升16%或2.4元，報16.96元；安踏體育(2020)升12%，報85.4元；李寧(2331)升12%，報17.42元；蒙牛乳業(2319)升9.6%，報15.72元。
金融股則個別發展，明日派息的滙豐控股(005)跌0.28%，報69.7元；友邦保險(1299)升3.5%，報62.8元；中國平安(2318)升7.3%，報45元；港交所(388)升6.1%，報278.8元。
(以上資料僅供參考，數字以實時公布為準，本報不作任何買賣或投資建議)