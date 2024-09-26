恒生指數｜港股下午漲逾700點　創去年8月以來高位 (持續更新)

臨近國慶75周年，中央出動「連環拳」救市，港股連日飇升，恒生指數今日(26日)再延續昨日升續。港股高開173點、報19,302點後，不斷反覆上揚，到下午最新升601點或3.1%，報19,737點，突破5月時創下的19,706點，屬今年內新高。國企指數升244點或3.61%，報7,009點；科技指數升223點或5.6%，報4,147報。主板成交暫時1,669億。

主板成交逾2285億

到下午2時55分，恒生指數升逾700點，高見高19,835點，為去年8年初以來高位，主板成交暫時逾2,285億。