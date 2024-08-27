恒生指數｜港股好淡爭持　攜程及潤電績後造好(持續更新)

美股周一個別發展，道指創收市新高，惟大型科技股回吐令納指收挫。拼多多績後大跌28.5%，拖累中概股氣氛，電商股向下，港股低開。恒生指數低開134點，報17,663點；國指低開56點，報6,222點；科指低開1.35%，報3,455點。
【13:38更新】
港股好淡爭持，恒指續窄幅上落，現報17,801點，升2點；科指跌0.63%，報3,480點。
兩藍籌股績後向上，攜程（9961）升近9%；華潤電力（836）升3.4%。
【12:10更新】
恒生指數於100天線水平爭持，半日收報17,750點，跌48點，成交額468.38億元；科指跌0.55%，報3,483點。
攜程集團（9961）績後大升，半日升11%，報373.2元，為半日表現最好藍籌股。
電商股向下，美團（3690）、京東（9618）、阿里巴巴（9988）分別跌2.5至4.8%，阿里為半日表現最差藍籌股。
【10:15更新】
恒生指數報17,701點，跌97點；科指跌1.31%，報3,457點。
電商股向下，阿里巴巴（9988）、美團（3690）跌逾4%；京東（9618）挫逾5%。
旅遊股攜程（9961）績後大升6.4%，報357.6元，創近月高，暫為表現最好藍籌股。