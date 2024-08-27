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財經
2024-08-27 13:39:00

恒生指數｜港股好淡爭持　攜程及潤電績後造好(持續更新)

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港股近日表現欠佳。(資料圖片)

港股近日表現欠佳。(資料圖片)

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美股周一個別發展，道指創收市新高，惟大型科技股回吐令納指收挫。拼多多績後大跌28.5%，拖累中概股氣氛，電商股向下，港股低開。恒生指數低開134點，報17,663點；國指低開56點，報6,222點；科指低開1.35%，報3,455點。

【13:38更新】

港股好淡爭持，恒指續窄幅上落，現報17,801點，升2點；科指跌0.63%，報3,480點。

兩藍籌股績後向上，攜程（9961）升近9%；華潤電力（836）升3.4%。

【12:10更新】

恒生指數於100天線水平爭持，半日收報17,750點，跌48點，成交額468.38億元；科指跌0.55%，報3,483點。

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攜程集團（9961）績後大升，半日升11%，報373.2元，為半日表現最好藍籌股。

電商股向下，美團（3690）、京東（9618）、阿里巴巴（9988）分別跌2.5至4.8%，阿里為半日表現最差藍籌股。

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【10:15更新】

恒生指數報17,701點，跌97點；科指跌1.31%，報3,457點。

電商股向下，阿里巴巴（9988）、美團（3690）跌逾4%；京東（9618）挫逾5%。

旅遊股攜程（9961）績後大升6.4%，報357.6元，創近月高，暫為表現最好藍籌股。

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