恒生指數｜港股低收158點　創3個月以來收市新低

隔晚美股Tesla（美：TSLA）及Google母公司Alphabet公布業績後，拖累指數表現；港股昨跌166點後，今早再跌近百點。恒指低開14點，報17,454點。 【16:45更新】 港股連跌兩日，恒生指數午後曾跌近220點，低見17,251點，收市報17,311點，跌158點，大市全日成交額近868.99億元，連續3日成交不足千億；科指失守3,500點關口，收報3,491點，跌幅1.5%；。 科技股普遍下跌，ATMXJ中，美團（3690）跌逾4%；小米（1810）跌逾2%。 新能源車股向下，小鵬（9868）跌5%，是表現最差的科指成份股。 能源股造好，中石化（386）升逾3%，中海油（883）升逾1%。

金融股個別發展，友邦（1299）亦有份拖低指數，收市挫3.9%。 內需及消費股下跌，農夫山泉（9633）跌逾7%，近日被大行下調目標價；周大福（1929）跌6.5%；百威亞太（1876）和華潤啤酒（291）分別跌逾5至6%。 北水方面，滬深港通合計流入20.42億，總成交額287.11億，佔大市成交33.04%，合計額度餘額819.58億。 同場加映：巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程

【13:25更新】 恒生指數現報17,348點，跌120點；科指跌近1%，報3,509點。 農夫山泉（9633）午後續跌近7%，創歷史低。 網易（9999）逆市升近5%，暫為表現最好藍籌股。

內需股持續疲弱，周大福珠寶（1929）跌逾6%；華潤啤酒（291）跌7.7%；百威亞太（1876）跌逾4%。 【12:10更新】 恒生指數半日報17,361點，跌108點；科指跌0.86%，報3,514點。 農夫山泉（9633）跌近7%，報30.8元，創歷史低，亦是半日表現最差藍籌股。 網易（9999）逆市升近5%，為半日表現最好藍籌股。 【10:30更新】 恒生指數現報17,403點，跌65點；科指跌0.89%，報3,513點。 周大福珠寶（1929）公布4月至6月零售數據，零售值大減兩成，當中內地業務同店銷售，按年跌26%；港澳和其他市場更跌31%。股價暫跌逾5%。