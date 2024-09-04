恒生指數｜港股低收194點　成交增至近970億元

美股周二在勞動節假期後復市，三大指數全線下挫，今早再挫逾三百點。恒生指數低開176點，報17,474點。 【17:00更新】 港股跟隨外圍股市向下，恒生指數一度跌近320點，收市報17,457點，跌194點，大市成交額969.82億元，較上日增加22%；科指低收約0.4%，報3,482點。 ATMXJ個別發展，騰訊（700）、小米（1810）跌逾1%至近3%；京東（9618）則升近1%。 資源股跌勢較急，中海油（883）、中石油（857）和紫金礦業都跌逾6%，是跌幅最大的3隻藍籌股。 晶片股受壓，華虹半導體（1347）跌近3%，是表現最差的科指成份股；中芯國際（981）跌近2%。

蔚來（9866）公布季績前急升近6%，是表現最好的科指成份股；藥明康德（2359）逆市升逾3%，是表現最好的恒指成份股。 【14:55更新】 恒生指數現報17,415點，跌236點；科指跌0.8%，報3,468點。 中石油（857）午後跌逾6%；中海油（883）跌近6%；中石化（386）跌逾3%。

【12:16更新】 外圍股市影響下，港股跟隨下跌。恒生指數一度跌近320點至兩星期新低，中午收市報17,462點，跌189點，半日大市成交額近532.94億元；科指半日跌0.4%，報3,482點。 藥明康德（2359）逆市升逾3.5%，是半日升幅最大的恒指成份股。

ATMXJ個別發展；金融股個別發展；中資電信、晶片及網上醫療平台股受壓。 資源股跌勢較急，中海油（883）和中石油（857）跌逾5%至近6%，是跌幅最大藍籌股。 【10:30更新】 恒生指數報17,398點，跌252點；科指跌1.22%，報3,453點。 三桶油下跌，中石油（857）跌半成；中海油（883）跌逾4%；中石化（386）跌3%。 騰訊（700）跌1%；阿里巴巴（9988）跌0.9%。