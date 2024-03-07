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財經
2024-03-07 17:58:00

恒生指數｜港股低收208點　藥明系股份急挫逾兩成

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港股收市｜觀望兩會恒指升6點 港股通連續13 日吸資

兩會揭幕，中港股觀望氣氛濃。(資料圖片)

港股今早開市偏軟。恒指低開20點，報16,417點；國指高開20點，報5,693點；科指高開或0.5%，報3,428點。

【17:57更新】

港股全日反覆向下，恒生指數收市報16,229點，跌208點，跌幅約1.3%，大市成交縮減至980億元，不足千億；科指再失守3,400點，收報3,359點，跌1.6%。

京東（9618）、九倉置業（1997）績後造好，都升6%左右，是表現最好兩隻藍籌股。

汽車股大多向下；ATMX均跌；藥明系急挫，藥明生物（2269）及藥明康德（2359）跌逾兩成。

【13:50更新】

恒生指數現跌151點，報16,286點；科指現跌1.4%，報3,364點。

藥明生物（2269）跌近22%；藥明康德（2359）跌近20%；藥明合聯（2268）跌13%。

九置（1997）最新升逾4%，集團去年轉賺47.7億，第二次中期息派0.61元。

全球首富｜馬斯克與貝索斯身家差距因股價分歧，不時互換位置（am730製圖） 全球首富｜馬斯克與貝索斯身家差距因股價分歧，不時互換位置（am730製圖） 全球首富｜馬斯克與貝索斯身家差距因股價分歧，不時互換位置（am730製圖） 全球首富｜馬斯克與貝索斯身家差距因股價分歧，不時互換位置（am730製圖） 全球首富｜馬斯克與貝索斯身家差距因股價分歧，不時互換位置（am730製圖） 全球首富｜馬斯克與貝索斯身家差距因股價分歧，不時互換位置（am730製圖） 全球首富｜馬斯克與貝索斯身家差距因股價分歧，不時互換位置（am730製圖） 全球首富｜馬斯克與貝索斯身家差距因股價分歧，不時互換位置（am730製圖） 全球首富｜馬斯克與貝索斯身家差距因股價分歧，不時互換位置（am730製圖） 全球首富｜馬斯克與貝索斯身家差距因股價分歧，不時互換位置（am730製圖） 全球首富｜馬斯克與貝索斯身家差距因股價分歧，不時互換位置（am730製圖）

【12:10更新】

恒生指數半日跌77點，報16,361點，半日成交505億；科指跌0.9%，報3,383點。

藥明系受累美國《生物安全法案》獲參議院而大挫，藥明生物（2269）跌近21%；藥明康德（2359）跌16%，雙雙成為最差藍籌股。

三桶油向上；京東系績後向好。

【10:35更新】

恒生指數跌30點，報16,407點；科指跌0.31%，報3,401點。

業績股為亮點，京東（9618）高開8%；創科實業（669）去年少賺9.4%，但全年派息增加，今早高開5%。

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三桶油造好，中石油（857）升逾3%，中海油（883）升逾2%破頂；中石化（386）亦升逾2%。

藥明系股價急瀉，因美國《生物安全法案》獲通過。藥明生物（2269）及藥明康德（2359）曾挫逾20%，暫分別跌18%及14%；藥明合聯（2268）跌逾13%；藥明巨諾（2126）跌近4%。

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