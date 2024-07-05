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財經
2024-07-05 17:25:00

恒生指數｜港股低收228點再失守萬八水平　結束4日升市

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滬深港股通

滬深港股通已連續12個月吸資。(資料圖片)

港股連升四日後，今早小幅高開後回吐。恒指高開7點，報18,035點；科指開報3,649點，無升跌。

【17:25更新】

港股結束4日升市，恒指再失守萬八點水平，收報17,799點，跌228點，大市全日成交額903.21億；科指報3,596點收市，跌1.5%。總結全周，恒指4日累計升81點，升幅0.4%；科指升約1.2%。

ATMXJ全跌，其中小米（1810）跌逾1%。

商湯（020）推出新版大模型，股價急挫逾16%，為全日表現最差科指成份股。

北水方面，滬深港通流入24.32億，再較昨日少，總成交額329.38億，佔大市成交36.47%。

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【12:31更新】

港股半日向下，恒生指數先高開，其後失守萬八點關口，跌幅最多擴大至逾220點，中午收市報17,832點，跌195點，半日大市成交額近478.77億；科指跌1.83%，報3,583點。

車股向下，吉利（175）跌3.5%；比亞迪（1211）跌0.085%；華晨中國（1114）跌4%；長汽（2333）逾2.1%；廣汽（2238）跌1.7%；「蔚小理」跌0.5%至逾3%。

【10:37更新】

恒生指數報17,900點，跌127點；科指跌1.56%，報3,592點。

商湯（020）大升兩日後回吐，最新跌一成。

車股向下，吉利（175）跌近4%；比亞迪（1211）跌0.6%；華晨中國（1114）跌逾7%；長汽（2333）逾3.5%；廣汽（2238）跌逾2%；「蔚小理」跌0.5%至逾3%。

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