恒生指數｜港股低收240點成交續過千億　藥明生物瀉10%破底

港股昨日失守萬七關口後，今早續低開。恒生指數低開203點，報16,758點；科指跌1.9%，報3,534點。
【16:40更新】
恒指尾市跌幅收窄，最終收報16,720點，跌240點，仍守住10天線及20天線，成交續過千億，達1,390.86億，雖然恒生指數續跌，惟本周仍升1.86%；國指跌86點，報5,820點；科指則跑輸大市，曾挫逾3%，收市跌1.5%，報3,504點。
藥明系再挫，藥明生物（2269）再瀉10.2%，為表現最差藍籌；藥明康德（2359）跌逾8%。
紫金礦業（2899）升2.6%，為藍籌股表現最好。
【13:47更新】
恒指午後跌幅曾擴大至400點，現報16,591點，跌370點；科指跌2.99%，報3,496點。
ATM下跌，美團（3690）跌逾6%；阿里巴巴（9988）、騰訊（700）跌逾3%。
Bitcoin比特幣一度跌穿67,000美元，比特幣概念股挫。
【12:13更新】
恒生指數半日跌354點，報16,607點，半日成交551.72億；科指跌2.8%，報3,504點。
創科實業（669）血升2.1%，為半日表現最好藍籌；龍湖（960）跌5.8%，為半日表現最差藍籌。
ATM跌近3%至4%；藥明孖寶續跌，藥明生物（2269）再跌逾5%；藥明康德（2359）跌4%。
Bitcoin比特幣一度跌穿67,000美元，比特幣概念股下跌。
【10:56更新】
體育用品股李寧（2331） 跌近半成，低見20.35元，安踏 （2020） 跌逾2%，特步（1398） 跌0.9%。
ATM跌2至3%。