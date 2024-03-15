恒生指數｜港股低收240點成交續過千億　藥明生物瀉10%破底

港股未來相信仍然維持盤整震盪，是利用牛熊證短炒交易員的美好時光。（資料圖片）

港股昨日失守萬七關口後，今早續低開。恒生指數低開203點，報16,758點；科指跌1.9%，報3,534點。

【16:40更新】

恒指尾市跌幅收窄，最終收報16,720點，跌240點，仍守住10天線及20天線，成交續過千億，達1,390.86億，雖然恒生指數續跌，惟本周仍升1.86%；國指跌86點，報5,820點；科指則跑輸大市，曾挫逾3%，收市跌1.5%，報3,504點。

藥明系再挫，藥明生物（2269）再瀉10.2%，為表現最差藍籌；藥明康德（2359）跌逾8%。

紫金礦業（2899）升2.6%，為藍籌股表現最好。

【13:47更新】

恒指午後跌幅曾擴大至400點，現報16,591點，跌370點；科指跌2.99%，報3,496點。