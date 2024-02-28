恒生指數｜港股低收253點　樓市全面撤辣地產股上升

隔晚美股三大指數個別發展。恒指高開42點，報16,833點；國指高開17點或0.3%，報5,824點；科指高開0.7%，報3,527點。

【16:35更新】

港股全日先高後低，恒生指數早段最多曾升逾50點，尾市收報16,536點，跌253點，主板成交額增至1,070.17億元，升5%；科科跌2.9%，報3,426點；國指跌118點，報5,688點。

ATMXJ沽壓大，跌近2%至4%，以美團（3690）跌幅較大。

政府在新一份財政預算案中，宣布全面撤銷樓市辣招，本地地產股表現向好，恒地（012）升3.8%；新世界（017）升2.8%；新鴻基地產（016）升0.6%。同時也利好收租股，領展（823）升近2%；置富產業信託（778）升0.8%。