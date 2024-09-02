熱門搜尋:
摩羯 開學 居屋2024 自助餐優惠 中秋節2024 天璽．天 香港小姐2024 機票優惠 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 iPhone 16
dadblk2 madblk2
返回
財經
2024-09-02 17:48:00

恒生指數｜港股低收297點　新世界及同系周大福均向下

分享：
港股本週多隻藍籌公布了業績。（資料圖片）

港股本週多隻藍籌公布了業績。（資料圖片）

adblk5

美元反彈，人民幣回軟，港股今早低開，萬八關得而復失。恒生指數低開126點，報17,862點；國指低開51點，報6,279點；科指低開或0.58%，報3,539點。

【17:40更新】

9月首個交易日，港股下跌。恒生指數最多曾跌逾340點，其後收市報17,691點，跌297點，主板成交額1,128.89億元，連續3個交易日逾千億元；科指失守3,500點，收市報3,486點，跌幅近2.1%。

科指成份股近乎全線下跌，ATMXJ跌逾1%至逾2%。

新世界（017）股價最多急挫逾14%，收市跌近13%，報6.83元，是跌幅最大的藍籌股。同系的周大福（1929）跌逾4%。

adblk6

信義光能（968）和中升（881）都升近3%，是表現最好的兩隻恒指成份股。

林超英分享網民慳電10招｜（am730製圖） 林超英分享網民慳電10招｜（am730製圖） 林超英分享網民慳電10招｜（am730製圖） 林超英分享網民慳電10招｜（am730製圖） 林超英分享網民慳電10招｜（am730製圖） 林超英分享網民慳電10招｜（am730製圖）

【15:36更新】

恒指續跌逾300點，現報17,677點；科指跌2.1%〝報3,485點。

半導體股向下，中芯國際（981）跌逾4%；晶門半導體（2878）跌近3%；華虹半導體（1347）跌逾1%。

大山教育（9986）停牌17個月後復牌，尾市跌逾四成。

新世界（017）仍跌逾13%。

【12:20更新】

港股半日向下，恒生指數半日收報17,670點，跌318點；科指跌1.82%，報3,495點。

信義光能（968）升近5%，報3.2元，為半日表現最好藍籌。

新世界（017）跌至新低，跌13%，報6.8元，為半日表現最差藍籌。

藍籌股中，僅有三股上升、兩股無升跌。

【10:28更新】

恒生指數現報17,686點，跌302點；科指跌1.91%，報3,492點。

新世界（017）盈警後，股價跌逾13%。

蔚小理個別發展。

能源股向上，華潤電力（836）升1.4%；電能實業（006）升0.2%。

amJetso送香港迪士尼樂園成人一日門票  ⬇️⬇️立即開APP參加⬇️⬇️

 
 