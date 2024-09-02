恒生指數｜港股低收297點　新世界及同系周大福均向下

美元反彈，人民幣回軟，港股今早低開，萬八關得而復失。恒生指數低開126點，報17,862點；國指低開51點，報6,279點；科指低開或0.58%，報3,539點。

【17:40更新】

9月首個交易日，港股下跌。恒生指數最多曾跌逾340點，其後收市報17,691點，跌297點，主板成交額1,128.89億元，連續3個交易日逾千億元；科指失守3,500點，收市報3,486點，跌幅近2.1%。

科指成份股近乎全線下跌，ATMXJ跌逾1%至逾2%。

新世界（017）股價最多急挫逾14%，收市跌近13%，報6.83元，是跌幅最大的藍籌股。同系的周大福（1929）跌逾4%。