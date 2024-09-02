恒生指數｜港股低收297點　新世界及同系周大福均向下

美元反彈，人民幣回軟，港股今早低開，萬八關得而復失。恒生指數低開126點，報17,862點；國指低開51點，報6,279點；科指低開或0.58%，報3,539點。
【17:40更新】
9月首個交易日，港股下跌。恒生指數最多曾跌逾340點，其後收市報17,691點，跌297點，主板成交額1,128.89億元，連續3個交易日逾千億元；科指失守3,500點，收市報3,486點，跌幅近2.1%。
科指成份股近乎全線下跌，ATMXJ跌逾1%至逾2%。
新世界（017）股價最多急挫逾14%，收市跌近13%，報6.83元，是跌幅最大的藍籌股。同系的周大福（1929）跌逾4%。
信義光能（968）和中升（881）都升近3%，是表現最好的兩隻恒指成份股。
【15:36更新】
恒指續跌逾300點，現報17,677點；科指跌2.1%〝報3,485點。
半導體股向下，中芯國際（981）跌逾4%；晶門半導體（2878）跌近3%；華虹半導體（1347）跌逾1%。
大山教育（9986）停牌17個月後復牌，尾市跌逾四成。
新世界（017）仍跌逾13%。
【12:20更新】
港股半日向下，恒生指數半日收報17,670點，跌318點；科指跌1.82%，報3,495點。
信義光能（968）升近5%，報3.2元，為半日表現最好藍籌。
新世界（017）跌至新低，跌13%，報6.8元，為半日表現最差藍籌。
藍籌股中，僅有三股上升、兩股無升跌。
【10:28更新】
恒生指數現報17,686點，跌302點；科指跌1.91%，報3,492點。
新世界（017）盈警後，股價跌逾13%。
蔚小理個別發展。
能源股向上，華潤電力（836）升1.4%；電能實業（006）升0.2%。