恒生指數｜港股低收351點連跌4日　友邦仍未止跌

港股

投資者觀望內地數據公布，恒生指數低開。恒指低開232點，報16,367點；國指低開82點，報5,773點；科指低開1.9%，報3,377點。 【16:55更新】 港股連跌4日，恒生指數收市創近1個半月低，跌351點，收報16,248點，全日成交約1,145.8億；科指跌逾3%，報3,337點；國指跌112點，報5,743點。 今日各主要分類指數均跌，科指受累ATMXJ向下，其中小米（1810）低收逾3%。 友邦（1299）仍未止跌，連跌7日，全日跌幅收窄至不足3%。 重磅金融股滙控（005）及港交所（388）亦分別跌逾2%及3%。 內需股同樣走低，李寧（2331）跌逾3%；海底撈（6862）跌近5%；安踏（2020）跌逾2%；恒安國際（1044）跌1%。

【13:25更新】 恒生指數午後續跌，現跌281點，報16,318點；科指跌2.47%，報3,357點。 濠賭股走低，金沙（1928）跌5%；銀娛（027）跌逾3%；永利（1128）及新濠（200）跌逾3%；美高梅（2282）亦跌逾3%；澳博（880）跌逾5%。 澳門立法會此前通過《娛樂場幸運博彩信貸法律制度》法案，限僅博企可向賭客借籌碼，法例於8月生效。新法例又訂定，澳門行政長官可基於「重大公共利益」，終止承批公司的信貸業務資格，不論承批公司有否履行相關義務。 【12:25更新】 恒生指數半日跌320點，報16,279點，成交580.8億；科指跌2.7%，報3,349點。

騰訊（700）倒跌0.3%；阿里巴巴（9988）、美團（3690）跌逾2%；蔚小理跌近5%至10%。 醫療器械股捱沽，微創醫療（853）跌4.5%，同系微創機器人（2252）跌4.6%。歐盟傳將對中國醫療器械採購啟動調查。 【10:45更新】 內地數據公布後，恒生指數隨即向下，曾跌至16,322點，現報16,353點，跌247點；科指跌2.25%，報3,364點。 友邦（1299）續跌，曾跌逾4%，現報45.6元，跌3.4%，再破底跌穿近3年低。周一（15日）友邦宣布斥資近476萬元回購10萬股。 「造車新勢力」下挫，受美國車廠Tesla全球裁員影響下，電動車股受壓，蔚來（9866）挫近一成；理想（2015）跌逾4%；小鵬（9868）跌近4%。