恒生指數｜港股低收359點　連跌三周瀉逾1300點

亞太區股市今早震盪，港股向下。恒生指數低開279點，報17,025點。

【17:40更新】

恒生指數失守萬七點關口，曾跌近440點，創逾3個月新低，收市報16,945點，跌359點，全日大市成交額1,005.02億；科指數跌穿3,400點，收市報3,385點，跌幅2.6%。

ATMXJ受沽壓，跌近2%至近5%，以美團（3690）跌幅較大。

新能源車和晶片股同樣受壓，蔚來（9866）急挫逾7%；華虹半導體（1347）跌近6%，是表現最差兩隻科指成份股。

醫藥及部分消費股逆市造好，藥明康德（2359）升近5%，是全日表現最好藍籌股。金融和博彩股向下。