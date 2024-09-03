恒生指數｜港股低收40點　全日成交額縮至約790億元

美股假期休市，港股昨日急吐後再低開。恒生指數低開26點，報17,665點；國指低開7點，報6,204點；科指低開不足1點，報3,486點。
【16:55更新】
恒生指數收報17,651點，跌40點，大市成交額793.15億，中止連續3日逾千億成交額；科技指數升約0.3%，報3,496點。
內銀股受壓，招行（3968）跌逾3%，是表現最差藍籌股。
新世界（017）一度跌逾4%，午後逐步回升，最終升約0.3%收市。
ATMXJ普遍上升，以美團（3690）升逾2%幅度較大。
【13:24更新】
港股午後初段跌約90點，報17,603點，科指升0.01%，報3,486點。
信義光能（968）續升5%。
內銀股續軟，工行（1398）及招行（3968）跌2.7至逾3%，暫為表現最差藍籌。
【12:35更新】
恒生指數半日跌64點，報17,627點，成交459.8億元；科指升0.3%，報3,496點。
ATM逆市升0.1%至1.7%撐市；內銀續軟，四大內銀跌逾1%至3%。
相反內房逆市向好，潤地（1109）、龍湖（960）分別升逾1%。
新世界（017）續跌，跌逾2%破底。
【10:15更新】
恒生指數現報17,707點，升15點；科指升1.26%，報3,530點。
內銀股續軟，4大內銀中，建行（939）、工行（1398）、中行（3988）分別跌逾1%；農行（1288）跌逾2%。另外交行（3328）跌逾2%；招行（3968）跌逾1%。
新世界（017）未止跌，股價再跌逾2%破底，現報6.69元。
國泰航空 （00293） 股價跌0.6%。國泰「A350」航機引擎零部件故障，已立即通報飛機和引擎製造商，及相關監管機構，並已取消9月2日、3日兩日24對來回航班。