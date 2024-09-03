恒生指數｜港股低收40點　全日成交額縮至約790億元

據過去的數據，當債息倒掛改善，港股之後表現卻愈差。(資料圖片)

相反內房逆市向好，潤地（1109）、龍湖（960）分別升逾1%。

ATM逆市升0.1%至1.7%撐市；內銀續軟，四大內銀跌逾1%至3%。

內銀股續軟，工行（1398）及招行（3968）跌2.7至逾3%，暫為表現最差藍籌。

新世界（017）未止跌，股價再跌逾2%破底，現報6.69元。

國泰航空 （00293） 股價跌0.6%。國泰「A350」航機引擎零部件故障，已立即通報飛機和引擎製造商，及相關監管機構，並已取消9月2日、3日兩日24對來回航班。