恒生指數｜港股半日跌263點穿萬八點　藥明生物彈高15%(持續更新)

港股兩日挫300點後，恒指今早曾挫近300點，再度跌穿萬八關。恒指低開143點，報18,032點；國指跌1.1%，報6,384點；科指跌0.9%，報3,721點。

【12:16更新】

恒生指數半日跌263點，報17,913點，跌穿萬八點關，半日成交額627.3億；科指跌1.51%，報3,698點。

藥明系上揚，藥明生物（2269）升15%；藥明康德（2359）升逾8%。藥明生物昨於聯交所回購181萬股，每股作價介乎10.98至11.08元，共涉資約1,992萬。另有市場消息指，涉及藥明生物和藥明康德的「HR8333」提案，在納入《國防授權法案》（NDAA）立法過程中受阻。