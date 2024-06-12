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財經
2024-06-12 12:16:00

恒生指數｜港股半日跌263點穿萬八點　藥明生物彈高15%(持續更新)

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新加坡銀行：上調內地與香港股票至「增持」級別　料中長期漲幅將擴大

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港股兩日挫300點後，恒指今早曾挫近300點，再度跌穿萬八關。恒指低開143點，報18,032點；國指跌1.1%，報6,384點；科指跌0.9%，報3,721點。

【12:16更新】

恒生指數半日跌263點，報17,913點，跌穿萬八點關，半日成交額627.3億；科指跌1.51%，報3,698點。

藥明系上揚，藥明生物（2269）升15%；藥明康德（2359）升逾8%。藥明生物昨於聯交所回購181萬股，每股作價介乎10.98至11.08元，共涉資約1,992萬。另有市場消息指，涉及藥明生物和藥明康德的「HR8333」提案，在納入《國防授權法案》（NDAA）立法過程中受阻。

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李寧（2331）及阿里健康（241）跌逾6%，為半日表現最差藍籌股。

吸煙｜控煙短期措施。（am730製圖，資料來源︰添馬台） 吸煙｜控煙短期措施，管供應降需求。（am730製圖，資料來源︰添馬台） 吸煙｜控煙短期措施，禁宣傳減引誘。（am730製圖，資料來源︰添馬台） 吸煙｜控煙短期措施，擴禁區免煙害。（am730製圖，資料來源︰添馬台） 吸煙｜控煙短期措施，重教育助戒煙。（am730製圖，資料來源︰添馬台）

【10:35更新】

恒生指數現報17,917點，跌約258點；科指跌1.24%，報3,708點。

內銀股受壓， 四大內銀分別跌逾2%；ATM個別發展。

蘋果Apple美股隔晚向上，帶動港股蘋果概念股，舜宇光學（2382）升3%；瑞聲（2018）升4%破頂；高偉電子（1415）升逾6%；丘鈦科技（1478）升近半成。

車股個別發展，蔚來（9866）跌8%；小鵬汽車（9868）跌逾4%；理想（2015）跌3%破底；恒大汽車（708）跌逾兩成。

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