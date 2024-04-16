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財經
2024-04-16 12:25:00

恒生指數｜港股半日再跌320點　科網股拖低大市(持續更新)

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港股

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投資者觀望內地數據公布，恒生指數低開。恒指低開232點，報16,367點；國指低開82點，報5,773點；科指低開1.9%，報3,377點。

【12:25更新】

恒生指數半日跌320點，報16,279點，成交580.8億；科指跌2.7%，報3,349點。

騰訊（700）倒跌0.3%；阿里巴巴（9988）、美團（3690）跌逾2%；蔚小理跌近5%至10%。

醫療器械股捱沽，微創醫療（853）跌4.5%，同系微創機器人（2252）跌4.6%。歐盟傳將對中國醫療器械採購啟動調查。

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【10:45更新】

內地數據公布後，恒生指數隨即向下，曾跌至16,322點，現報16,353點，跌247點；科指跌2.25%，報3,364點。

友邦（1299）續跌，曾跌逾4%，現報45.6元，跌3.4%，再破底跌穿近3年低。周一（15日）友邦宣布斥資近476萬元回購10萬股。

「造車新勢力」下挫，受美國車廠Tesla全球裁員影響下，電動車股受壓，蔚來（9866）挫近一成；理想（2015）跌逾4%；小鵬（9868）跌近4%。

濠賭股向下，金沙（1928）跌4%；銀娛（027）跌逾2%；永利（1128）及新濠（200）跌3%；美高梅（2282）和澳博（880）跌逾2%。

 

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