恒生指數｜港股重上萬八關　內房物管股走高(持續更新)

聯儲局宣布逾4年來首次減息，且減幅達半厘，美股在議息後先升後跌。港股連升4日後，今早復市先跌後升。恒生指數低開26點，報17,633點。

【13:20更新】

恒生指數午後繼續走高，現報18,020點，升360點，重上萬八關；科指升3.43%，報3,657點。

內房、物管股向上，華潤置地（1109）升9.5%，報21.15元；龍湖（960）升逾7%；華潤萬象生活（1209）升6.8%；中海外（688）升6.3%。

公用股向下，長江基建（1038）跌2.7%，暫為表現最差藍籌。