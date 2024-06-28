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財經
2024-06-28 17:08:00

恒生指數｜港股全日僅升兩點　上半年累計升671點

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恒生指數｜李兆波：港股或下試11000點　樓市或再跌至少3%(資料圖片／林靄怡攝)

港股今日半年結，昨日插至兩個月低位後，今早再低開。恒生指數低開133點，報17,583點；科指開報3,546點，低開42點。

【17:08更新】

港股半年結，上半年最後一日交易日收市僅升2點，報17,718點，成交額約988.87億；國企指數收報6,331，升7點；科指收報3,554點，全日跌幅0.96%。6月全月計算，恒生指數跌2%，累計跌361點；科指跌約3.7%。

至於第二季恒指升逾7%，累計升1,177點，扭轉連跌4季情況，科指升逾2%，結束連續兩季跌勢。上半年恒指則升3.94%，累計升671點，科指則跌5.6%。

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「中特估」全日造好，「三桶油」升逾2%至4%，中石油（857）升逾4%，是全日升幅最大藍籌。

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【14:37更新】

恒生指數現報17,734點，升幅收窄至升18點；科指跌1.01%，報3,552點。

中石油（857）午後繼續造好，升逾4%。

ATMXJ逆市下跌，其中美團（3690）、京東（9618）分別跌逾2%。

內地宣布提升免稅額，惟自由行概念股未見大升。珠寶股周大福（1929） 跌1%；周生生（116）升0.4%；零售股莎莎國際（178）升1.2%；海港城商場母企九龍倉置業（1997）跌0.7%。

【12:12更新】

恒生指數半日收報17,815點，升98點，半日成交477.92億；科指倒跌0.22%，報3,580點。

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半日多隻藍籌中字頭「中特估」造好，中聯通（762）升4.1%，為半日表現最好藍籌；中石油（857）、中海油（883）、中信股份（267）、中國神華（1088）、中國宏橋（1378）均升逾3%；中移動（941）、中石化（386）均升逾2%。

創科實業（669）跌2.5%，為半日表現最差藍籌。

科網股普遍向下，美團（3690）、京東（9618）、網易（9999）分別跌0.8%至1.7%。

【10:23更新】

恒生指數現報17,850點，轉升133點；科指升0.61%，報3,610點。

ATM個別發展，美團（3690）、騰訊（700）分別升0.2%；阿里巴巴（9988）跌0.2%。

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三大中資電訊股升逾1%。

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