恒生指數｜港股全日勁升461點　中港地產股熱炒

聯儲局減息揣測升溫，港股再高開。恒生指數高開187點，報18,020點，重上萬八關。
【16:56更新】
港股今日（12日）承接昨日回升走勢，收復失地。恒指收市升461點，報18,293，連升兩日，累升821點，創逾3星期即市及收市高位，全日成交額1,194.32億；科指升2.32%，報3,782點；國指升2.52%，報6,532點。
總結全周，恒生指數累計升近2.8%；科指升幅近5.2%。
科技股「ATM」造好，騰訊（700）升3.2%。
中港地產股熱炒，龍湖（960）升逾8%，為升幅最大藍籌。本地地產及收租股升幅顯著，恒地（012）升近8%；新地（016）升逾6%；新世界（017）升逾4%。
長建（1038）表示，研究在海外市場第二上市，股價高收逾6%；長實（1113）及長和（001）升逾5%。
北水方面，滬深港股全日合共流入27.26億，與上日相近，佔大市成交33.66%，總成交額401.99億。全周北水合計流入182.76億元。
【12:39更新】
恒生指數半日升353點，報18,185點，大市半日成交653.89億；科指升1.73%，報3,760點。
重磅科技股ATM造好，騰訊（700）升2.8%；美團（3690）升4%；阿里巴巴（9988）升3.2%。
【10:30更新】
恒生指數現升328點，報18,161點；科指升1.4%，報3,748點。
ATM向上，騰訊（700）升1.9%；阿里巴巴（9988）升2.7%；美團（3690）升3.5%。
本地地產股上揚，恒地（012）升逾7%；新地（016）、新世界（017）升半成；信置（083）升2%；長實（1113）升近4%。
內房股向上，中海外（688）、潤地（1109）升約半成；雅居樂（3383）升近8%；龍湖（960）升逾7%。