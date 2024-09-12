恒生指數｜港股全日升131點　藥明系股份持續升

美國8月份核心通脹CPI意外轉強，降低聯儲局下周大手減息0.5厘的機會，美股隔晚先急跌後倒升，港股高開。恒生指數高開68點，報17,177點。

【16:50更新】

港股回穩，恒生指數收市報17,240點，升131點，全日成交額約916.8億元。科指收報3,475點，升24點。

ATMXJ僅小米（1810）微跌，其餘升近1%至逾2%，阿里巴巴（9988）、美團（3690）及京東（9618）表現較好。

藥明系股份持續上升，藥明康德（2359）升約6%，是升幅最大藍籌股；藥明生物（2269）亦升逾3%。

重磅股友邦（1299）升近4%；華晨中國（1114）急挫逾12%，公司公布吳小安辭任主席兼執行董事。