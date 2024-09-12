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財經
2024-09-12 16:52:00

恒生指數｜港股全日升131點　藥明系股份持續升

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港股半日失守萬七關，三大指數全線下跌。(資料圖片)

港股半日失守萬七關，三大指數全線下跌。(資料圖片)

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美國8月份核心通脹CPI意外轉強，降低聯儲局下周大手減息0.5厘的機會，美股隔晚先急跌後倒升，港股高開。恒生指數高開68點，報17,177點。

【16:50更新】

港股回穩，恒生指數收市報17,240點，升131點，全日成交額約916.8億元。科指收報3,475點，升24點。

ATMXJ僅小米（1810）微跌，其餘升近1%至逾2%，阿里巴巴（9988）、美團（3690）及京東（9618）表現較好。

藥明系股份持續上升，藥明康德（2359）升約6%，是升幅最大藍籌股；藥明生物（2269）亦升逾3%。

重磅股友邦（1299）升近4%；華晨中國（1114）急挫逾12%，公司公布吳小安辭任主席兼執行董事。

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【12:30更新】

恒生指數半日升166點，收報17,274點，半日成市504.07億；科指升1.35%，報3,497點。

藥明系造好，藥明康德（2359）升7.4%%；藥明生物（2269）升5.3%，為半日表現最好藍籌。

ATM向上；友邦（1299）升近4%；周大福（1929）跌近3%，為半日表現最差藍籌。

【10:25更新】

恒生指數現升103點，報17,212點；科指升1.2%，報3,492點。

ATM向上，美團（3690）升逾3%；阿里巴巴（9988）升逾2%；騰訊（700）升逾1%。

巨星傳奇（6683）現反彈逾三成。

滙控（005）據報或退出馬爾他業務，現升0.3%。

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