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財經
2024-07-02 16:35:00

恒生指數｜港股全日升50點　騰訊受壓限制升幅

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香港股市近年來交投淡靜，上半年IPO表現未如預期。(資料圖片)

香港股市近年來交投淡靜，上半年IPO表現未如預期。(資料圖片)

恒指上半年累計升671點，下半年首個交易日低開。恒指低開49點，報17,669點；科指開報3,538點，低開16點。

【16:33更新】

港股下半年首日開局未能突破萬八關口，恒指早段最多升近270點，最終收報17,769點，升50點，連升兩交易日，全日成交額逾1,184.34億元；科指反覆偏軟，全日倒跌逾0.4%，收報3,539點。

ATMXJ個別發展，騰訊（700）及京東（9618）跌近1%至2%，當中受壓，限制股市升幅。

電動車股造好，理想汽車（2015）升近5%，為全日表現最好藍籌股。中資金融股造好；博彩、本地地產股下跌；消費及醫藥股個別發展。

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北水方面，滬深港通錄得淨流入81.47億，總成交額431.11億，佔大市成交36.4%，合計額度餘額達758.53億。

登革熱｜症狀、傳播途徑、避免蚊子叮咬、預防方法。（衞生署衞生防護中心FB） 登革熱｜症狀、傳播途徑、避免蚊子叮咬、預防方法。（衞生署衞生防護中心FB） 登革熱｜症狀、傳播途徑、避免蚊子叮咬、預防方法。（衞生署衞生防護中心FB） 登革熱｜症狀、傳播途徑、避免蚊子叮咬、預防方法。（衞生署衞生防護中心FB）

【13:36更新】

恒生指數現升74點，報17,793點；科指跌0.48%，報3537點。

航運股強勢，中遠海控（1919）升4.8%；旗下東方海外（316）彈逾5%，暫為表現最好藍籌；海豐國際（1308）漲2.1%；太平洋航運（2343）升2.4%。

【12:13更新】

恒生指數半日收市升100點，報17,819點，成交686億；科指跌0.1%，報3,549點。

ATM個別發展，騰訊（700）逆市跌近1%。

油股造好，中海油（883）上半年累漲七成二，半日升4.4%。

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中資金融股現追捧；「蔚小理」升2%至5%，理想汽車（2015）為半日表現最好藍籌股。

信義光能（968）為半日表現最差藍籌股。

【10:37更新】

恒指曾跌逾200點，現轉升約164點，報17,883點；科指升0.34%，報3,566點。

新能源車股向上，蔚來（9866）、小鵬（9868）升逾3%；理想汽車（2015）升逾7%。

航運股造好，東方海外（316）升近半成；中遠海控（1919）升近4%；中遠海運港口（1199）升3%。

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