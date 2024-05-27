恒生指數｜港股全日反彈218點跌幅全消　半導體股造好

股連跌4日累插1027點後，恒生指數低開2點，報18,606點；科指報3,801點，升2點。
【16:30更新】
恒生指數午後升幅擴大，最多升262點，高見18,871點，最終收報18,827點，升218點，大市全日成交1,188.58億；國指升82點，報6,688點；科指升1.7%，報3,864點。
聯想集團（992）創52周新高，收市急升8.9%，為表現最好藍籌。
半導體股造好，中芯國際（981）首季晉身全球晶圓代工廠第三位，收市升7.4%；華虹半導體（1347）升11.5%，為表現最好科指成份股。
【12:12更新】
恒生指數半日彈高56點，報18,665點，半日成交681億；科指升0.1%，報3,802點。
ATM個別發展，騰訊（700）逆市跌近2%；阿里巴巴（9988）升0.6%。
聯想（992）升逾7%。
恒大汽車（708）復牌升逾八成。
【10:16更新】
恒生指數跌45點，報18,566點；科指跌0.85%，報3,767點。
恒大汽車（708）今早復牌，開市報0.74元，升幅近95%，暫升89%，報0.72元。恒大汽車母企中國恒大（3333）據報計劃悉售所持的恒大汽車股份。
ATMXJ普遍逆市下跌，其中騰訊（700）跌2.7%；美團（3690）跌近1%；阿里巴巴（9988）則逆市升0.06%。