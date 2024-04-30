恒生指數｜港股全日反覆微升16點股價七連升　滙控績後轉升破頂

市場觀望美國議息，投資者態度轉趨審慎。恒指高開96點，報17,843點；國指高開30點，報6,313點；科指高開0.8%，報3,744點。
【16:35更新】
恒生指數全日反覆，先高開約96點，午後一度倒跌約145點，其後回升，最終收報17,763點，微升16點，連升七日，全日大市成交額達1,308.6億；國指跌9點，報6,273點；科指跌0.34%，報3,700點。
多隻藍籌股公布季績，其中滙豐（005）業績後升逾2%破頂，收報67元；海爾智家（6690）宣布上季多賺兩成，股價升7.9%，創52周新新高，收報29.25元，為全日表現最好藍籌；中石油（857）績後升1%。而中生製藥（1177）跌近4%，報2.7元，為 全日表現最差藍籌。
科技股整體走弱，騰訊（700）微跌0.4%；阿里巴巴（9988）跌0.3%；美團（3690）走低1.3%；京東（9618）挫2.9%。
【13:57更新】
恒生指數現轉跌約9點，報17,737點。
滙控午後（005）升幅擴至近1.5%；海爾智家（6690）最新升逾6%，暫為表現最好藍籌。
商湯（020）曾回吐，現升3.3%；百勝中國（9987）績後回吐5.4%。
【12:40更新】
恒生指數半日續升34點，報17,781點，成交647.8億元；科指跌0.2%，報3,707點。
滙控 （005）績前跌0.1%；三桶油升逾2%至3%。
ATM個別發展，美團（3690）績跌逾1%；騰訊（700）跌0.4%；阿里巴巴（9988）升0.7%。
【10:35更新】
恒生指數現升約80點，報17,827點；科指升0.05%，報3,715點。
滙控（005）今日公布業績，該股績前偏軟，現跌0.076%。
三桶油造好；思捷環球（330） 升近18%；香港寬頻（1310）逆市再跌逾2%，上周公布業績指中期少賺93.4%。