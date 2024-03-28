恒生指數｜港股全日反覆收升148點　首季跌約3%連挫四季度

港股未來相信仍然維持盤整震盪，是利用牛熊證短炒交易員的美好時光。（資料圖片）

港股長假期前夕轉趨觀望，恒指輕微低開。恒指低開14點，報16,378點；國指高開3點，報5,731點；科指高開0.3%，報3,403點。

【16:40更新】

恒生指數全日反覆，上落波幅區間達370點，尾市靠穩，最終收報16,541點，升148點，全日大市成交額1,172.57億；科指升2.8%，報3,477點；國指升82點⺝報5,810點。

此外，恒指本周累計轉升0.25%，首季恒指累計跌逾500點，跌幅約3%，亦已連跌四個季度；科指則連跌兩季。

碧桂園服務（6098）昨日出業績，2023年集團少賺近85%，今日股價跌近5%，為全日表現最差藍籌股；中升（881）同樣於昨日出業績，集團去年純利跌25%至50.2億人民幣，末期息削減至至79.7港仙，惟今日股價造好，升逾一成，為全日表現最好藍籌股。