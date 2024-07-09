恒生指數｜港股全日反覆　內需股續跌

港股兩日挫逾500點後，今早再低開。恒指低開43點，報17,481點；科指跌0.1%，報3,562點。

【17:13更新】

港股反覆偏軟，恒生指數收市報17,523點，跌不足一點，連跌3個交易日，全日大市成交額增至逾943.3億；科指則升0.96%，重上3,600點；國指升4點，報6,289點。

ATMXJ個別發展，阿里巴巴（9988）升近1%，美團（3690）跌近2%。

手機設備股和晶片股造好，舜宇光學（2382）升近8%；比亞迪電子（285）升逾6%，是表現最好的兩隻藍籌股；華虹半導體升近8%，是表現最好的科指成份股。

內需股續跌，康師傅（322）則跌逾4%，是跌幅最大的恒指成份股；李寧（2331）跌近3%；蒙牛（2319）跌0.8%。