恒生指數｜港股全日反覆　內需股續跌

港股兩日挫逾500點後，今早再低開。恒指低開43點，報17,481點；科指跌0.1%，報3,562點。
【17:13更新】
港股反覆偏軟，恒生指數收市報17,523點，跌不足一點，連跌3個交易日，全日大市成交額增至逾943.3億；科指則升0.96%，重上3,600點；國指升4點，報6,289點。
ATMXJ個別發展，阿里巴巴（9988）升近1%，美團（3690）跌近2%。
手機設備股和晶片股造好，舜宇光學（2382）升近8%；比亞迪電子（285）升逾6%，是表現最好的兩隻藍籌股；華虹半導體升近8%，是表現最好的科指成份股。
內需股續跌，康師傅（322）則跌逾4%，是跌幅最大的恒指成份股；李寧（2331）跌近3%；蒙牛（2319）跌0.8%。
北水方面，滬深港通全日錄得56.88億流入，總成交額312.11億，佔大市成交33.09%，合計額度餘額783.12億。
【15:10更新】
恒生指數現轉升20點，報17,545點；科指升1.24%，報3,611點。
台積電概念股大升，鴻騰精密（6088）反彈逾18%，；中興通訊（763）升一成。台積電日前股價新高，市值曾破1萬億美元。
【10:25更新】
恒生指數現報17,463點，跌約60點；科指跌0.15%，報3,561點。
紫金（2899）發盈喜，股價升近2%。
比亞迪電子（285）升約4%，暫為表現最好藍籌股；美團（3690）跌近4%，暫為表現最差藍籌股。