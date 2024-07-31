恒生指數｜港股全日彈高341點成交重上千億　全月累計挫370點

港股昨日收跌逾3個月低後，今早小幅高開。恒指高開67點或0.4%，報17,070點；國指高開22點，報6,009點；科指高開0.17%，報3,419點。
【17:35更新】
港股在7月最後交易日反彈，恒生指數曾高見17,400點，升近400點，收市報17,344點，升341點，成交金額1,188.67億元；科指收報3.01%，報3,516點。
總結7月，恒生指數累跌374點；科指跌逾1%。
ATMXJ升逾1%至逾3%。
金融股普遍上升，港交所（388）、中國平安（2318）升近2%或以上，友邦偏軟。；滙控（005）業績後升近半成收市；恒生（011）則跌近6%，為全日表現最差藍籌股。
【13:09更新】
恒生指數午後初段升341點，報17,344點；科指升3.06%，報3,518點。
滙控（005）績後升2%；惟恒生（011）轉跌3.7%，跌近4%。
【12:42更新】
恒生指數半日彈高323點，報17,326點，成交620.8億；科指升2.9%，報3,513點。
滙控（005）績前升1.5%；東方甄選（1797）升8%。
藥明系造好，藥明生物（2269）升逾8%；藥明康德（2269）升逾7%。
【10:33更新】
恒生指數現升290點，報17,293點；科指升逾2,73%，報3,507點。
滙控（005）今日公布業績，股價績前升逾1%；同日公布業績的恒生（011）亦升1.7%。
恒隆地產（101）昨挫逾一成，現隨市反彈1.5%。
渣打（2888）績後續造好，股價再升逾4%
新秀麗（1910）升逾3%。