恒生指數｜港股全日揚390點　成交增至1441億

港股經歷復活節長假後，今早高開逾200點。恒指高開270點，報16,811點；國指高開106點，報5,917點；科指高開2.3%，報3,558點。
【16:40更新】
恒生指數升390點，收報16,931點，成交1,441.84億；科指升1.9%，報3,543點。
小米（1810）升近9%，為全日表現最好藍籌；網易（9999）則逆市跌近7%，為全日表現最差藍籌。
受惠金價上升，黃金股造好，靈寶黃金（3330）升逾7%；紫金（2899）升逾3%；招金（1818）升逾6%。
油股亦造好，三桶油升5%至6%。
【13:15更新】
恒指午後初段升約382點，報16,923點；科指升2.2%，報3,554點。
小米（1810）升幅收窄，午後仍升一成。
【12:07更新】
恒生指數半日升390點，報16,931點，於萬七關口爭持，成交增至890億；科指升2.37%，報3,559點。
小米（1810）升12%，為表現最好藍籌股；網易（9999）逆市跌7%，為半日藍籌股中最差。
多隻科技股強勢，美團（3690）揚4%，重上100元關口；騰訊（700）升近2%；阿里巴巴（9988）升1%。
三桶油分別升逾4%至6%。
【11:03更新】
大市現升464點，報17,005點，重上萬七點關口。
【10:35更新】
今早科網股帶動大市，旗下首款電動力SU7熱賣的小米（1810）開市飆升15%。
濠賭股向上，其中藍籌銀娛（027）；金沙（1928）升逾3%；永利（1128）升逾2%；美高梅（2282）升0.9%；澳博（880）升2%；新濠（200）升逾3%。