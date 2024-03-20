恒生指數｜港股全日收升13點　重磅股友邦五連跌

美股隔晚造好，港股今早高開。恒指高開29點，報16,559點；國指高開13點，報5,794點；科指高開0.3%，報3,538點。 【17:00更新】 港股全日以窄幅上落，高低點數波幅僅200餘點，恒生指數收市報16,543點，升13點，成交額再縮至853億；科指收報3551點，3,500點失而復得，升0.65%。 ATMXJ個別發展，騰訊（700）業績前升逾1%，小米（1810）業績後跌逾2%。 李寧（2331）高收近6%，是表現最好恒指成份股，華潤電力（836）表現最差，跌近4%。重磅股，友邦低收逾2%，連跌5個交易日；港交所則升1%。

新能源車個別發展；本地地產及收租股、個別內需股下跌；能源股向好。 北水全日則錄得81.28億流入，總成交額296.3億元，佔大市成交34.72%。

【14:53更新】 恒生指數午後靠穩，新造16,584點，升54點；科指升0.93%，報3,561點。 泡泡瑪特（9992）績後造好，升6%；騰訊（700）績前升1%。 【12:10更新】 恒生指數半日升30點，報16,559點，半日成交483.27億；科指升0.4%，報3,542點。 騰訊（700）績前升0.9%；小米（1810）績後跌近3%；美團（3690）跌0.6%；阿里巴巴（9988）偏軟跌0.07%。 體育用品股造好，李寧（2331）績後升7%；安踏（2020） 升近4%；特步（1368）升逾4%。