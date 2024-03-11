恒生指數｜港股全日收升234點科技股領市　比特幣概念股造好

港股今早高開。恒指高開62點，報16,416點；國指高開22點，報5,679點；科指高開0.6%，報3,407點。
【16:40更新】
恒指升234點，收報16,587點，成交929.5億；科指升2.9%，報3,482點；國指收報5,728點，升92點。
科技股領市，美團（3690）升5%；京東（9618）升6%，騰訊（700）升3%；阿里巴巴（9988）升逾2%
比特幣突破71,000美元創新高，相關概念股造好，博雅互動（434）表現最好，三日累升1.4倍；新火科技（1611）升6.2%破頂；雄岸科技（1647）升8.8%；OSL集團（863）升2.4%；美圖公司（1357）升2%。
【13:15更新】
恒指午後初段升逾200點，現報16,563點，升210點；科指升2.49%，報3,469點。
本地地產股造好，新世界（017）升近4%；新鴻基（016）升0.83%；九倉置業（1997）升1.6%。
【12:25更新】
恒生指數半日升209點，報16,562點；科指升2.55%，報3,472點。
阿里巴巴（9988）、騰訊（700）升2%；美團（3690）、京東（9618）升逾5%；嗶哩嗶哩（9626）升逾13%。
【10:22更新】
大市向上，恒指現升108點，報16,461點；科指升1.39%，報3,432點。
美團（3690）升逾4%領市；阿里巴巴（9988）升逾1%；騰訊（700）升逾1%。
嗶哩嗶哩（9626）升幅擴至逾11%。
位元堂（897）升幅擴至2.3倍，日前該集團出售彌敦道地舖物業，變現4,100萬。