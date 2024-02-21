恒生指數｜港股全日收升255點　滙控恒生績後走勢迥別

美股假後復市偏軟，本地銀行股今日公布全年業績，恒指低開。恒生指數今早低開64點，，報16,182；國指低開21點，報5,498點；科指低開24點，報3,240點。
【16:20更新】
恒生指數全日收報16,503點，升255點，大市成交1,224.44億；科指全日升2.66%，收報3,351點；國指升123點，報5,642點。
滙控（005）及恒生（011）績後走勢迥別，滙控跌3.35%，報60.55元，為全日表現最差藍籌股，恒生則升9.1%，報89.3元。
ATM向上，美團（3690）、阿里巴巴（9988）、騰訊（700）分別升1至近5%。
【13:50更新】
恒生指數午後續升，現升421點，報16,668點；科指升4.05%，報3,396點。
滙豐（005）績後跌逾3%；恒生（011）則升逾6%。
【12:13更新】
恒指半日升3%或488點，收報16,735點，大市半日成交647.61億；科指升4.48%，報3,410點。
滙豐HSBC（005）升1%；恒生銀行（011）升3.4%；東亞銀行（023）升0.9%。
【11:02更新】
恒生指數現升逾400點，報16,665點升418點。
【10:20更新】
恒指現升262點，報16,509點；科指升1.86%，報3,325點。
市場關注內房業務會否對銀行構成重大撥備，以及留意派息情況。其中滙控（005）績前造好，先高開1.1%，現升0.7%；恒生（011）高開0.1%，現升2.3%；東亞（023）高開1.3%，現轉跌0.6。
藥明系續升，藥明生物（2269）及藥明康德（2359）均升逾5%；內房股造好；ATM向上。