恒生指數｜港股全日收升320點成交重上千億　舜宇成包尾藍籌

美國聯儲局維持今年減息3次的預期，減息憧憬下利好港股。恒指高開219點，報16,762；科指升1.6%，報3,609點。 【17:00更新】 港股今早高開後延續升勢，恒生指數最多升430點，惟於萬七點關口遇阻力，最終收市報16,863點，升320點，升幅近2%，成交額重上千億元，達到約1,181億元；科指升0.9%，報3,582點；國指收報5,905點，升101點。 舜宇重挫 成最差科指及恒指成份股 今日多隻股份公布業績，其中藍籌舜宇光學（2382）重挫逾13%，為表現最差的科指及恒指成份股。 股王騰訊（700）昨日績後向好，今日升近1%，公司宣布將計劃將今年回購規模增至逾千億；重磅股友邦（1299）連跌多日後終止跌反彈，今日升近2%。

美國聯儲局於凌晨公布議息結果，連續5次無加減息，並維持今年減息3次講法，利好地產及收租股、本港銀行股，主要銀行維持最優惠利率不變，滙控（005）、恒生（011）、中銀香港（2388）及渣打（2888）分別升逾1%至3%以上。 北水方面，全日大市流入68.71億，總成交額達398.59億，佔大市成交33.76%。

【13:35更新】 港股升逾300點，恒指新造16,907點，升364點，科指升1.37%，報3,599點。 本地銀行股上揚，滙豐（005）升近2%；渣打（2888）升0.9%；恒生（011）升逾3%；東亞（023）及中銀香港（2388）升逾2%。