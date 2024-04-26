恒生指數｜港股全日收升366點創5個月新高　成交逾1500億

瑞銀上調中港股市評級至「增持」 料旅遊業復甦或為港股帶來利好

港股延續過去數日強勢，恒指高開51點，開報17,336點；科指升0.4%，報3,568點。

【17:45更新】

港股連續五日造好，高見17,758點，收市報17,651點，升366點，創5個月新高，全日成交額增至1,572.42億；國指升149點，收報6,269點；科指升4.61%，報3,718點。

全周計算，恒生指數累計升1,427點，升幅8.8%；科指升13.4%。

藍籌股方面，科網股中，ATMXJ上升；商湯（020）升逾43%，為表現最好科指成份股。

內房向好，龍湖（960）和中海外（688）升逾12%和升逾8%，是表現最好的兩隻藍籌股；國藥（1099）跌0.92%，報21.55元，為表現最差藍籌股。