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財經
2024-04-26 17:45:00

恒生指數｜港股全日收升366點創5個月新高　成交逾1500億

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瑞銀上調中港股市評級至「增持」　料旅遊業復甦或為港股帶來利好

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港股延續過去數日強勢，恒指高開51點，開報17,336點；科指升0.4%，報3,568點。

【17:45更新】

港股連續五日造好，高見17,758點，收市報17,651點，升366點，創5個月新高，全日成交額增至1,572.42億；國指升149點，收報6,269點；科指升4.61%，報3,718點。

全周計算，恒生指數累計升1,427點，升幅8.8%；科指升13.4%。

藍籌股方面，科網股中，ATMXJ上升；商湯（020）升逾43%，為表現最好科指成份股。

內房向好，龍湖（960）和中海外（688）升逾12%和升逾8%，是表現最好的兩隻藍籌股；國藥（1099）跌0.92%，報21.55元，為表現最差藍籌股。

走塑｜4月22日首階段實施，禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具（am730製圖） 走塑｜4月22日首階段實施，禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具（am730製圖） 走塑｜4月22日首階段實施，禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具（am730製圖） 走塑｜4月22日首階段實施，禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具（am730製圖） 走塑｜4月22日首階段實施，禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具（am730製圖） 走塑｜4月22日首階段實施，禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具（am730製圖） 走塑｜4月22日首階段實施，禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具（am730製圖） 走塑｜4月22日首階段實施，禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具（am730製圖） 走塑｜4月22日首階段實施，禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具（am730製圖） 走塑｜4月22日首階段實施，禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具（am730製圖） 走塑｜4月22日首階段實施，禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具（am730製圖）

【13:13更新】

恒生指數午後續升逾300點，報17,618點；科指升3.86%，報3,691點。

美團（3690）午後初段升逾4%；商湯（020）最新升兩成，脫離「毫子股」重上「蚊股」；中海油（883）午後續升逾4%。

【12:10更新】

恒生指數半日升343點，報17,627點，成交724.02億；科指升3.7%，報3,684點。

ATM升逾2%至3%，中海油（883）績後升逾4%破頂。

內房股造好，龍湖（960）升9%；中海外（688）升逾6%；潤地（1109）升近5%。

商湯（020）再升近17%；小鵬（9868）升5.57%；東方甄選（1797）升6.5%。

【10:40更新】

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恒生指數現升286點，報17,570點；科指升2.71%，報3,650點。

ATM最新升逾2%至3%，中海油（883）升近半成。

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