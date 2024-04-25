恒生指數｜港股全日收升83點連升4日　創近5個月高位

港股連升三日累揚近千點後今早回吐。恒指低開57點，報17,144點；國指低開19點，報6,080點；科指低開0.5%，報3,556點。

【16:50更新】

港股連升4個交易日，恒生指數收報17,284點，升83點，再創近5個月收市新高，主板成交額逾1,199.12億；科指報3,554點，跌0.54%；國指升20點，報6,120點。

科技股個別發展，美團（3690）和騰訊（700）跌逾1%；阿里巴巴（9988）升約0.7%；商湯（020）升近4%，為全日表現最好科指成份股。

車股同樣個別發展，理想汽車（2015）逆市跌逾3%，為全日表現最差的藍籌股；小鵬（9868）跌逾2%；比亞迪（1211）及吉利（175）則升逾1%。