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財經
2024-04-25 16:50:00

恒生指數｜港股全日收升83點連升4日　創近5個月高位

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港股

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港股連升三日累揚近千點後今早回吐。恒指低開57點，報17,144點；國指低開19點，報6,080點；科指低開0.5%，報3,556點。

【16:50更新】

港股連升4個交易日，恒生指數收報17,284點，升83點，再創近5個月收市新高，主板成交額逾1,199.12億；科指報3,554點，跌0.54%；國指升20點，報6,120點。

科技股個別發展，美團（3690）和騰訊（700）跌逾1%；阿里巴巴（9988）升約0.7%；商湯（020）升近4%，為全日表現最好科指成份股。

車股同樣個別發展，理想汽車（2015）逆市跌逾3%，為全日表現最差的藍籌股；小鵬（9868）跌逾2%；比亞迪（1211）及吉利（175）則升逾1%。

金融股向上，港交所（388）升逾3%；友邦（1299）升逾2%。

【13:55更新】

恒指午後升幅收窄，現報17,209點，升8點；科指跌0.93%，報3,540點。

商湯（020）午後續升逾6%；理想汽車 （02015） 又跌逾4%創近半年低。

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【12:20更新】

恒生指數一度創今年新高，見17,434點，最後半日升94點，報17,295點；科指逆市跌0.06%，報3,571點。

中海外（688）升5.1%，為半日表現最好藍籌；理想汽車（2015）跌3.4%。

ATM個別發展，阿里巴巴（9988）升逾1%；騰訊（700）、美團（3690）逆市跌逾1%。

【10:40更新】

恒生指數低開，其後上揚，現報17,364點，升163點；科指升0.75%，報3,600點。

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港交所（388）升逾3%；商湯（020）升一成；阿里巴巴（9988）轉升逾1%。

新東方（9901）開市後跌近兩成，現跌16%，報59.25元。

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