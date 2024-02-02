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財經
2024-02-02 16:37:00

恒生指數｜港股全日收市倒跌32點　藥明生物挫兩成

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港股收市｜恒指3連挫後彈135點 成交不足千億

港股3連跌後反彈。(資料圖片)

港股2月開局止跌，恒生指數今早高開189點，報15,756點；國指升2%，報5,328點；科指升2.2%，報3,132點。

【16:30更新】

港股全日先升後跌，恒生指數周五（2日）最多曾升近350點，隨後跟隨內地A股向下，收市跌32點，報15,533點，主板成交額1,031.56億元；科指報3,043點，跌0.72%；國指跌4點，報5,218點。

汽車股造好，吉利汽車（175）升4.36%，報7.66元；理想汽車（2015）升2.38%，報111.8元。

藥明系全挫，藥明康德（2359）跌21.1%；藥明生物（2269）跌20.6%；藥明合聯（2268）跌16.72%，創歷史新低。

【13:22更新】

恒生指數暫報15,614點，升48點；科指跌0.03%，報3,064點。

藥明系午後跌幅加劇，藥明康德（2359）跌14.8%；藥明生物（2269）跌19%；藥明合聯（2268）跌14%。

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【12:20更新】

恒生指數半日收市報15,657點，升91點；科指升0.44%，報3,079點。

藥明系大跌，藥明康德（2359）跌11.8%；藥明生物（2269）跌17%。藥明合聯（2268）跌10%。

花旗此前表示，美國《生物安全法案》草案法案相關問題及爭議解決之前，市場對該其長期投資信心可能會被削弱。

【10:42更新】

恒生指數現升209點，報15,775點；科指升1.56%，報3,113點。

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車股受追捧，吉利汽車（175）升8.4%；理想汽車（2015）升6.3%。

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