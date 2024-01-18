恒生指數｜港股全日收市升114點　60隻藍籌止跌

東方海外（316）高收逾5%；萬洲國際（288）跌逾2%，分別為表現最好及最差的藍籌股。

恒生指數全日收15,391點，期間曾升186點，見15,463點全日高位，最終升114點，為2024年以來第二日升市，大市成交額1,073.52億元，成交較上日縮減231.89億元；科指報3,176點，升0.5%；國指升39點，報5,172點。

內地股市方面亦由跌轉升，滬指2,800點失而復得，上證指數收報2,845點，升0.43%；深證指數報8,847點，升1%；創業板指數報1,732點，升1.93%。