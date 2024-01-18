恒生指數｜港股全日收市升114點　60隻藍籌止跌

港股連續4日下跌，瀉逾過千點，今早輕微高開。恒指高開24點，報15,301點；國指高開16點，報5,149點；科指高開0.2%，報3,167點。
【16:30更新】
恒生指數全日收15,391點，期間曾升186點，見15,463點全日高位，最終升114點，為2024年以來第二日升市，大市成交額1,073.52億元，成交較上日縮減231.89億元；科指報3,176點，升0.5%；國指升39點，報5,172點。
東方海外（316）高收逾5%；萬洲國際（288）跌逾2%，分別為表現最好及最差的藍籌股。
科技股轉升，百度（9888）升3%；美團（3690）升1.6%；阿里巴巴（9988）升1.32%；網易（9999）升1.6%；騰訊（700）升1%。
內地股市方面亦由跌轉升，滬指2,800點失而復得，上證指數收報2,845點，升0.43%；深證指數報8,847點，升1%；創業板指數報1,732點，升1.93%。
【14:56更新】
恒生指數現升155點，報15,432點；科指升1%，報3,191點。
港交所（388）、友邦（1299）逆市偏軟，分別跌0.5%。
體育用品股李寧（2331）跌逾1%破底；安踏（2020）同樣跌1%。
【13:20更新】
恒生指數午後曾升逾百點，現升31點，報15,308點；科指倒跌0.09%，報3,157點。
公用股向上，中電（002）、煤氣（003）、電能實業（006）分別升1%；長建（1038）升逾2%。
【12:15更新】
恒生指數半日收報15,374點，升97點，大市半日成交565.01億元；科指升0.54%，報3,177點。
東方海外國際（316）升4.2%，為半日表現最好藍籌股；華潤萬象生活（1209）跌3.1%，創新低，為半日表現最差藍籌股。
重磅股港交所（388）、中移動（941）、友邦（1299）偏軟，跌0.3%至0.7%。
【10:20更新】
恒生指數現報15,306點，升29點；科指跌0.13%，報3,155點。
蔚小理續向下，小鵬（9868）、理想（2015）跌2%；蔚來（9866）跌逾1%。
ATM個別發展，阿里巴巴（9988）、美團（3690）分別升1至2%；騰訊（700）偏軟跌0.3%。