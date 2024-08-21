恒生指數｜港股全日收跌120點　京東遭沃爾瑪「清倉」挫8.7%

美股三大指數回吐，今早低開。恒生指數低開197點，報17,313點；國指低開88點，報6,107點；科指低開2.7%，報3,401點。
【16:30更新】
恒生指數回試10天線後跌幅收窄，全日收跌120點，報17,391點，全日大市成交額報938.30億，較上日回升；科指跌1.82%，報3,434點。
京東（9618），股價大跌低見98.7元，收市跌8.7%，報102.4元，為全日表現最差藍籌，成交達69.18億元。集團據報遭沃爾瑪（Walmart）出售所有持股。
舜宇（2382）中期多賺1.5倍，收市揚8.4%，為全日表現最好藍籌。
【12:45更新】
恒生指數半日跌165點，報17,345點，半日成交517.96億元；科指跌2%，報3,426點。
京東系下跌，京東（9618）挫一成；京東健康（6618）跌逾5%。
舜宇光學（2382）業績後逆市造好，股價升逾9%，為半日表現最好藍籌股。
【10:21更新】
恒生指數現跌114點，報17,397點；科指跌2%，報3,427點。
快手（1024）股價績後插一成。
蔚小理向下，小鵬汽車（9868）績後跌半成；蔚來（9866）亦跌5%；理想汽車（2015）跌3%。
舜宇光學（2382）績後逆市升逾1%。