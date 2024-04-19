恒生指數｜港股全日收跌161點終止兩連升　全周累跌近500點

港股連升兩日後，今早受累中東衝突，恒指低開139點，報16,246點；國指低開58點，報5,745點；科指低開48點，報3,308點。

【17:07更新】

港股受累國際局勢影響開，隨着中東局勢惡化的消息，下午續跌，惟跌幅收窄，恒生指數最終收報16,224點，跌161點，結束兩連升，全日成交額約1,061.53億；科指跌2.35%，報3,278點；國指跌57點，報5,746點。全周計算，恒生指數累計跌497點；科指則跌逾5.6%。而北水全日流入92.06億。

油、金股上升，其中「三桶油」升逾1%至2%以上。

科技股受壓，騰訊（700）跌0.2%；阿里巴巴（9988）跌1.8%；美團（3690）及快手（1024）跌2.5%及3.3%。