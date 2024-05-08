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財經
2024-05-08 16:32:00

恒生指數｜港股全日收跌165點　能源股續升

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港股勢頭強勁 連升兩周升幅逾一成

恒生指數已連續升足9天。(資料圖片)

美股隔晚個別發展，港股今早開市靠穩。恒指高開31點或0.2%，報18,510點；國指高開9點，報6,536點；科指低開0.04%，報3,921點。

【16:30更新】

港股午後沽壓加大，一度挫181點，低見18,298點，全日收跌165點，收報18,313點，大市全日成交額1,286.55億；科指跌1.29%，報3,872點。

小米（1810）逆市揚，收報6.4%，為全日表現最好藍籌股及科指成份股。

內房走低，龍湖（960）跌7.5%，報11.5元，為全日表現最差藍籌股；華潤置地（1109）跌逾5%；中海外（688）跌2.6%。

能源股逆市升，石油（857）升0.5%；中石化（386）升0.4%；兗煤（1171）升4.2%。

思捷環球（330）突炒上，飆38.4%，創10日高。

電盈PCCW（008）據報出售光纖業予招商局，今日股價靠穩，升0.2%。

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【13:15更新】

恒生指數午後初段反覆，跌66點；科指跌0.73%，報3,893點。

港鐵（066）中午將開記者會，公布觀塘綫更新設備安排，消息指，個別車站今年暑假陸續暫停服務一天。該股股價跌1%。

【12:20更新】

恒生指數表現反覆，半日報18,410點，跌69點，半日成交671.91億；科指跌0.63%，報3,897點。

藍籌滙控（005）「5號仔」重返70元大關，半日升逾1%，報70.5元；友邦（1299）無起跌，報61.25元；港交所（388）跌逾2%。

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小米（1810）升逾6%，為半日表現最好藍籌股及科指成份股。

內房股下跌，龍湖（960）跌逾8%，收報11.4元，為半日表現最差藍籌股；萬科（2202）降逾4%。

【10:24更新】

滙控（005）啟動新一輪回購後，現重上70元關口，升1.3%至近3年高位。

【10:10更新】

恒生指數現報18,519點，升28點；科指升0.11%，報3,926點。

中生製藥（1177）升3.1%，暫為表現最好藍籌；龍湖（960）跌4.6%，暫為表現最差藍籌。

電盈PCCW（008）據報擬出售光纖業務四成股權，給予央企招商局，股價升1%。

小米（1810）股價造好，暫升近3%。

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