恒生指數｜港股全日收跌19點　舜宇光學逆市升5%

港股過去連升兩日後，今早再高開。恒指高開45點，報18,489點；科指升0.03%，報3,797點。
【17:00更新】
港股連升兩日，共彈364點後，今早先升後跌。恒生指數最終收報18,424點，微跌19點，大市全日成交1,156.27億；國指跌11點，報6,542點；科指則升0.3%，升0.3%。
美團（3690）季績前回軟，加上傳計劃發CB抽水，股價收跌0.8%，報112.6元。
蘋果公司下周舉行全球開發者大會，帶動蘋果概念股上揚，舜宇光學（2382）升逾2%，為全日升幅最大藍籌；瑞聲科技（2018）升近1%。
中升控股（881）跌近7%，是全日表現最差藍籌。
北水方面，滬深港通合計流入96.50億，總成交額420.32億，佔大市成交36.35%。
【12:26更新】
恒生指數半日升61點，報18,505點；科指升0.78%，報3,825點。
阿里巴巴（9988）、騰訊（700）均升逾1%；美團（3690） 先升後跌，半日偏軟跌0.3%。
港交所（388）升逾2%；舜宇（2382）升近4%，是半日表現最好藍籌；中升控股（881）半日跌近4%，是半日表現最差藍籌。
【10:30更新】
恒生指數現升194點，報18,638點；科指升1.4%，報3,849點。
黃金相關股隨金價逆市下跌，紫金（2899）、靈寶黃金（3330）、中國黃金國際（2099）均跌逾1%。
ATMXJ均升，其中美團（3690）今日公布季績，現升0.2%。
中移動（941）曾升1.7%，再創52周高，暫升0.8%。
攜程（9961）宣布發行13億美元可轉換優先票據，一度跌3%，現跌幅收窄至0.8%。