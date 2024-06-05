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財經
2024-06-05 17:00:00

恒生指數｜港股全日收跌19點　舜宇光學逆市升5%

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港股

在市場未有進一步利好消息下，預料港股暫時只會是橫行上落市。(資料圖片)

港股過去連升兩日後，今早再高開。恒指高開45點，報18,489點；科指升0.03%，報3,797點。

【17:00更新】

港股連升兩日，共彈364點後，今早先升後跌。恒生指數最終收報18,424點，微跌19點，大市全日成交1,156.27億；國指跌11點，報6,542點；科指則升0.3%，升0.3%。

美團（3690）季績前回軟，加上傳計劃發CB抽水，股價收跌0.8%，報112.6元。

蘋果公司下周舉行全球開發者大會，帶動蘋果概念股上揚，舜宇光學（2382）升逾2%，為全日升幅最大藍籌；瑞聲科技（2018）升近1%。

中升控股（881）跌近7%，是全日表現最差藍籌。

北水方面，滬深港通合計流入96.50億，總成交額420.32億，佔大市成交36.35%。

【12:26更新】

恒生指數半日升61點，報18,505點；科指升0.78%，報3,825點。

阿里巴巴（9988）、騰訊（700）均升逾1%；美團（3690） 先升後跌，半日偏軟跌0.3%。

港交所（388）升逾2%；舜宇（2382）升近4%，是半日表現最好藍籌；中升控股（881）半日跌近4%，是半日表現最差藍籌。

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【10:30更新】

恒生指數現升194點，報18,638點；科指升1.4%，報3,849點。

黃金相關股隨金價逆市下跌，紫金（2899）、靈寶黃金（3330）、中國黃金國際（2099）均跌逾1%。

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ATMXJ均升，其中美團（3690）今日公布季績，現升0.2%。

中移動（941）曾升1.7%，再創52周高，暫升0.8%。

攜程（9961）宣布發行13億美元可轉換優先票據，一度跌3%，現跌幅收窄至0.8%。

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