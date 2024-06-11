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財經
2024-06-11 16:50:00

恒生指數｜港股全日收跌190點　曾失守萬八點大關

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港股

港股近月升勢由政策帶動，未有基本因素支持。 (資料圖片)

港股今早復市，恒指低開逾200點後再向下，早段曾跌逾300點。恒生指數低開203點，報18,163點；科指開市跌1.3%，報3,723點。

【16:50更新】

港股全日偏軟，恒生指數一度失守萬八點大關，最多跌372點，最終全日收報18,176點，跌190點，大市成交1,398.06億；國指報6,452點，跌58點；科指報3,755點，跌0.45%。

科技股個別發展，美團（3690）逆市升逾4%；阿里巴巴（9988）、小米（1810）升近1%至2%；騰訊（700）偏軟。

蘋果概念股個別發展，受惠蘋果發布人工智能新技術，瑞聲（2018）升近7%；舜宇光學（2382）則跌逾2%。

金融、地產股、收租股、航運股下挫；晶片股及部分汽車股向上。

北水方面，滬深港通總成交額457.60億，全日合計流入123.66億，佔大市成交32.73%。

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【14:47更新】

恒指跌幅收窄，現跌約157點，報18,209點。

航運股下跌，東方海外（316）跌9%；中遠海控（1919）跌13%；中遠海運港（1199）跌逾8%。

美團（3690）逆市升逾5%。

【10:39更新】

港股失守18,000點關口，現跌逾300點，多個板塊回吐。

【10:10更新】

港股表現反覆，恒指現跌約330點，報18,036點；科指跌1.7%，報3,707點。

友邦（1299）早段跌逾3%；美團（3690）升逾1%。

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中芯國際（981）升逾2%；華潤啤酒（291）跌逾5%。

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