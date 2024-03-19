恒生指數｜港股全日收跌207點　新能源汽車股受壓

港股未來相信仍然維持盤整震盪，是利用牛熊證短炒交易員的美好時光。（資料圖片）

市場轉趨觀望氣氛，因全球多間央行於本周議息，港股低開。恒生指數低開109點，報16,628點；國指低開40點，報5,807點；科指低開或1.1%，報3,554點。

【16:50更新】

恒生指數收市報16,529點，跌207點，跌幅1.24%，全日成交額906.89億；科指跌近1.83%，收報3,528點；國指跌67點，報5,780點。

新能源汽車股受壓，理想汽車（2015）跌近8%，是表現最差恒指及科指成份股；小鵬（9868）、蔚來（9866）分別跌近2%同逾6%。

醫藥相關股份同受沽壓，藥明生物（2269）及藥明康德（2359）分別跌近6%及逾7%；中國生物製藥（1177）跌近3.6%。