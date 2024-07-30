恒生指數｜港股全日收跌235點　恒隆業績拖累地產股

全球進入「超級議息周」，市場觀望重磅科企業績公布。恒生指數期指結算日今早低開43點，報17,194；國指低開15點，報6,065點；科指微低開1點，報3,464點。
【16:36更新】
恒生指數在期指結算日跌逾200點，險守萬七點大關。恒生指數全日收市報17,002點，跌235點，跌至近3個月低位，大市成交899.76億，成交繼續不足1千億元；國指報5,986點，跌93點；科指報3,414點，跌52點。
恒隆業績拖累本地地產股走勢
本地地產股受累於恒隆地產（101）業績，恒隆地產上半年基本溢利跌22%，並大減中期股息33%，績後捱沽，曾跌逾14%，最終收跌11.7%，報5.64元，見近3年低位。該股亦是全日表現最差藍籌股。
恒隆業績出爐亦拖累本地地產股走勢。新鴻基地產（016）、新世界（017）股價齊吐4%；恒基地產（012）跌2.6%；長實（1113）跌2.5%；信置（083）表現相對平穩，跌幅僅0.3%；收租股方面，九倉置業（1997）跌近3%，創上市新低；領展（823）跌近1%。
除地產股外，大部分藍籌股均下跌，其中「三桶油」跌近2%至3%；消費、新能源汽車股都向下；金融股個別發展。
藥明康德（2359）則升近4%，為全日表現最好的恒指成分股。
【16:00更新】
恒隆地產（101）績後捱沽，曾跌逾14%，低見5.42元創近3年低，暫跌11%。
【12:30更新】
港股曾失守17,000點水平，恒指低見16,985點，中午收市報 17,038點，跌199點，半日主板成交額453.61億；科指半日跌約1.4%，報17,038點。
藥明康德（2359）逆市升近4%，是表現最好的恒指成份股。
ATMXJ普遍下跌，美團（3690）、小米（1810）跌近2%或以上。
消費、手機設備股等跌幅較大，蒙牛（2319）跌近7%，是半日跌幅最大的藍籌股。
【10:20更新】
恒生指數現報17,035點，回吐203點；科指跌1.17%，報3,426點。
藥明系續後向上，藥明康德（2359）績後升逾5%；藥明生物（2269）升1.5%。
百度（9888）逆市升逾1%。
ATM向下，騰訊（700）跌1.2%，阿里巴巴（9988）跌1%；美團（3690）跌約1.8%
香港生力啤（236）中期純利跌18.6%，不派中期息，股價跌一成。