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財經
2024-09-09 16:48:00

恒生指數｜港股全日收跌247點連跌5日　成交重上千億

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港股近日表現欠佳。(資料圖片)

港股近日表現欠佳。(資料圖片)

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美國衰退憂慮升溫、日股早上急跌3%，加上港股上周五受風暴影響全日停市，今早開市一度挫逾300點。恒生指數低開182點，報17,261點。

【16:45更新】

港股連續5個交易日錄下跌，創逾3星期新低。恒生指數最多跌近380點，收市報17,196點，跌247點，跌幅1.4%，主板成交額增至1,336.65億；科指跌約1.5%，報3,436點；國指跌102點，報6,002點，險守6千關。

ATM三股向下，蔚來（9866）逆市急升13%，是表現最好科指成份股。

能源股沽壓大，內地「三桶油」跌近4%至逾6%，中石油（857）是跌幅最大藍籌股。

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金融、內房、內需、電信股均跌；醫藥股及本地地產股個別發展，當中長實（1113）、新地（016）升逾1%及2.5%。

同日復牌的華興資本（1911）、恒大汽車（708），全日分別跌逾66%及跌逾8%。

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【12:12更新】

恒生指數半日報17,094點，跌349點，成交額跌616.69億；科指跌2.04%，報3,416點。

藍籌僅5股錄升幅，藥明系佔兩股，其中藥明康德（2359）升逾3%，為半日藍籌表現最好。

翰森製藥（3692）表現則為半日最差，跌7%。

【10:31更新】

恒生指報現報17,124點，跌320點；科指跌1.7%，報3,428點。

恒大汽車（708）今早復牌，股價早段跌近9%，現仍跌逾半成。

ATM向下，分別跌約1%。

招行（3968）股價再挫逾5%，暫為表現最差藍籌；四大內銀跌0.3%至逾1%。

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