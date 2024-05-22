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財經
2024-05-22 16:42:00

恒生指數｜港股全日收跌25點　大市成交見逾一周低

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港股 恒生指數 恒指

港股昨現逾1個月以來較明顯的回吐。(中新社)

恒指昨日回吐逾400點後，今早微高開。恒指高開4點，報19,225點；國指高開12點，報6,833點；科指高開0.18%，報3987點。

【16:35更新】

恒指收市跌25點，報19,195點，大市成交金額1,266.48億元，較上日減少15.89%；國指跌3點，報6,817點；科指收報3,992點，升0.3%。

藍籌36隻升，40隻下跌，6隻無升跌；能源、地產板塊等推低大市。

聯想（992）獲大摩唱好，曾升逾13%，創3年新高，全日升12.18%，收報11.42元，為今日表現最好藍籌；百威亞太（1876）跌5.13%，收報10.72元，為全日表現最差藍籌。

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【13:45更新】

大市午後窄幅上落，恒生指數現報19,242點，升21點；科指升0.82%，報4,013點。

金融股偏軟，港交所（388）逆市跌0.6%，友邦（1299）跌0.9%。 

【12:25更新】

港股半日反覆，炒股不炒市，恒生指數半日僅升34點，報19,254點，成交695.97億，科指升0.6%，報4,004點。

藍籌股方面，內房股及物管股反彈；ATM個別發展；醫藥板塊向下。

聯想集團（992）明天放榜，獲大行唱好，升近13%，報11.48元。

電動車股向好，小鵬汽車（9868）首季經調整虧損表現勝預期，彈高13%；理想汽車（2015）反彈2.48%；蔚來（9866）彈高近4%。

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HKTVMall母企香港科技探索（1137）擬回購最多1億股，溢價高21%，半日升近8%。

【10:30更新】

恒生指數升約80點，報19,301點；科指升0.71%，報4,008點。

聯想（992）股價升逾11%破頂，該股明天公布業績，近日亦在海外發布新款處理器。

小鵬汽車（9868）績後升幅擴至逾13%。

HKTVMall母企香港科技探索（1137）宣布以溢價21%回購股份，股價升逾12%。

滙豐（005）場外增持國泰（293），持股量增至6.03%。國泰及滙豐升逾1%。

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